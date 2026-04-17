Trung Quốc kêu gọi Mỹ - Iran sớm quay lại đàm phán

Phát biểu trong cuộc hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng đối thoại và hiệp thương, đồng thời phản đối việc sử dụng vũ lực. Theo ông, cuộc xung đột tại Iran không nên xảy ra, trong khi việc chiến sự kéo dài đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh năng lượng quốc tế cũng như an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. Ảnh: Bộ ngoại giao Trung Quốc

Ông khẳng định, ưu tiên trước mắt là đưa Mỹ và Iran trở lại tiến trình đàm phán để tìm lối ra bằng biện pháp chính trị. Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ lập trường khách quan, công bằng, thúc đẩy hòa bình và đóng vai trò xây dựng trong các nỗ lực giảm căng thẳng tại khu vực.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về quan hệ song phương Trung Quốc - Italy và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Ông Vương Nghị cho rằng trong bối cảnh xung đột địa chính trị kéo dài và nhiều điểm nóng leo thang, Trung Quốc và Italy cần tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và đa phương, qua đó phát huy vai trò của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani khẳng định Italy coi trọng quan hệ với Bắc Kinh, tiếp tục theo đuổi chính sách “Một Trung Quốc”, đồng thời mong muốn tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy triển khai hiệu quả kế hoạch hành động nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Italy - Trung Quốc.

Cũng trong ngày 16/4, Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trác Tuấn đã gặp Đại sứ Anh tại Trung Quốc để trao đổi về tình hình Iran và căng thẳng tại Trung Đông, trong đó có vấn đề an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz. Tại cuộc gặp, ông Trác Tuấn đã nhắc lại chủ trương của Trung Quốc về duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng các bên, trong đó có Anh, tiếp tục thúc đẩy hòa giải, đối thoại để góp phần sớm đưa khu vực trở lại ổn định.