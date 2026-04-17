  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Trung Quốc kêu gọi Mỹ - Iran sớm quay lại đàm phán

Thứ Sáu, 09:51, 17/04/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 16/4 nhấn mạnh, việc cấp bách hiện nay là thúc đẩy Mỹ và Iran quay trở lại bàn đàm phán, nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho tình hình căng thẳng hiện nay.

Phát biểu trong cuộc hội kiến với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng đối thoại và hiệp thương, đồng thời phản đối việc sử dụng vũ lực. Theo ông, cuộc xung đột tại Iran không nên xảy ra, trong khi việc chiến sự kéo dài đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh năng lượng quốc tế cũng như an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

trung quoc keu goi my - iran som quay lai dam phan hinh anh 1
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. Ảnh: Bộ ngoại giao Trung Quốc

Ông khẳng định, ưu tiên trước mắt là đưa Mỹ và Iran trở lại tiến trình đàm phán để tìm lối ra bằng biện pháp chính trị. Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tiếp tục giữ lập trường khách quan, công bằng, thúc đẩy hòa bình và đóng vai trò xây dựng trong các nỗ lực giảm căng thẳng tại khu vực.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi về quan hệ song phương Trung Quốc - Italy và các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Ông Vương Nghị cho rằng trong bối cảnh xung đột địa chính trị kéo dài và nhiều điểm nóng leo thang, Trung Quốc và Italy cần tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và đa phương, qua đó phát huy vai trò của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Về phần mình, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani khẳng định Italy coi trọng quan hệ với Bắc Kinh, tiếp tục theo đuổi chính sách “Một Trung Quốc”, đồng thời mong muốn tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy triển khai hiệu quả kế hoạch hành động nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Italy - Trung Quốc.

Cũng trong ngày 16/4, Đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trác Tuấn đã gặp Đại sứ Anh tại Trung Quốc để trao đổi về tình hình Iran và căng thẳng tại Trung Đông, trong đó có vấn đề an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz. Tại cuộc gặp, ông Trác Tuấn đã nhắc lại chủ trương của Trung Quốc về duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định ở Trung Đông, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng các bên, trong đó có Anh, tiếp tục thúc đẩy hòa giải, đối thoại để góp phần sớm đưa khu vực trở lại ổn định.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mỹ siết gọng kìm kinh tế và quân sự với Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai đồng thời chiến dịch quân sự và kinh tế nhằm gây sức ép tối đa lên Iran, trong bối cảnh đàm phán chưa đạt đột phá và nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu.

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai đồng thời chiến dịch quân sự và kinh tế nhằm gây sức ép tối đa lên Iran, trong bối cảnh đàm phán chưa đạt đột phá và nguy cơ leo thang vẫn hiện hữu.

Ấn Độ đối mặt rủi ro nguồn cung khi Mỹ chấm dứt miễn trừ dầu Nga và Iran

VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

VOV.VN - Việc Mỹ hôm qua (16/4) tuyên bố không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt, vốn cho phép một số quốc gia, trong đó có Ấn Độ, tiếp tục mua dầu từ Nga và Iran, đã làm gia tăng đáng kể sức ép đối với an ninh năng lượng của quốc gia Nam Á - nơi phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu.

Đối thoại Mỹ-Iran có thêm tiến triển, nhưng còn nhiều khác biệt

VOV.VN - Giới chức Iran ngày 16/4 cho biết các nỗ lực trung gian của Pakistan đã giúp thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran, song thừa nhận vẫn còn những khác biệt lớn về các vấn đề cốt lõi và khả năng đạt được thỏa thuận vẫn còn xa.

VOV.VN - Giới chức Iran ngày 16/4 cho biết các nỗ lực trung gian của Pakistan đã giúp thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran, song thừa nhận vẫn còn những khác biệt lớn về các vấn đề cốt lõi và khả năng đạt được thỏa thuận vẫn còn xa.

