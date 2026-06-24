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Trung Quốc kêu gọi ứng phó với thách thức an ninh năng lượng toàn cầu

Thứ Tư, 08:42, 24/06/2026
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VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Đại diện cấp cao về An ninh Quốc gia các nước BRICS tại Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (23/6) nhấn mạnh cần ứng phó hiệu quả với những thách thức về an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, tăng cường hợp tác về tài nguyên khoáng sản chiến lược.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hội nghị đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề như ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, chống khủng bố và an ninh mạng.

Phát biểu tại đây, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố, trước những biến đổi phức tạp và sâu sắc trong cục diện quốc tế hiện nay, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước BRICS cùng nhau ứng phó với những thách thức cấp bách mà xã hội loài người đang phải đối mặt, cùng nhau giữ vững hướng đi đúng đắn cho sự phát triển của lịch sử thế giới.

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Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại Hội nghị Đại diện cấp cao về An ninh Quốc gia các nước BRICS tại Ấn Độ (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Ông đề xuất BRICS gánh vác trách nhiệm trong việc duy trì trật tự quốc tế, giương cao ngọn cờ chủ nghĩa đa phương, kiên quyết phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ. Theo ông, là nhóm tiên phong của Phương Nam toàn cầu, các nước BRICS cần đi đầu trong việc lên tiếng và hành động công bằng, nâng cao vị thế và vai trò trong các vấn đề quốc tế.

Ông nhấn mạnh cần khởi xướng khái niệm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, kiên quyết thúc đẩy giải quyết bằng biện pháp chính trị các vấn đề nóng, tích cực tìm kiếm các phương thức hiệu quả để giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và tham vấn.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên quyết chống khủng bố dưới mọi hình thức, kiên quyết phản đối quân sự hóa không gian vũ trụ, giải quyết hiệu quả các thách thức về an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu, tăng cường hợp tác về tài nguyên khoáng sản chiến lược và đoàn kết trong cuộc chiến chống dịch Ebola ở châu Phi.

Theo ông, cần ngăn ngừa chặt chẽ các rủi ro do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, chuẩn hóa định hướng phát triển của AI, ủng hộ việc thúc đẩy không gian mạng toàn cầu và quản trị số lấy Liên Hợp Quốc làm kênh chính.

Liên quan đến vấn đề Mỹ-Iran, ông Vương Nghị cho rằng, cuộc xung đột kéo dài hơn 100 ngày này đã tác động nghiêm trọng đến tình hình khu vực và quốc tế, mang lại những bài học sâu sắc, bao gồm tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc quốc tế, tôn trọng chủ quyền quốc gia, thiết lập một khái niệm an ninh mới và hiểu biết về các hình thức chiến tranh mới.

Ông nhấn mạnh, việc giải quyết bất kỳ điểm nóng quốc tế và khu vực nào cũng cần dựa trên việc tuân thủ các quy tắc quốc tế, luật rừng có thể tạm thời thắng thế, nhưng không bền vững.

Ông cũng cho rằng, trong nhiều cuộc chiến gần đây, các hình thức chiến tranh phi truyền thống, như chiến tranh thông tin và chiến tranh mạng, ngày càng trở nên công khai hơn. Theo ông, thế giới đang đối mặt với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, “việc các nước BRICS tăng cường đối thoại và hợp tác về các vấn đề an ninh là đúng thời điểm”.

Ông Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên của BRICS vào năm tới. Ông mong muốn các nước thành viên sẽ tập hợp tại Trung Quốc, tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị và an ninh, đóng góp trí tuệ và sức mạnh của BRICS cho hòa bình và an ninh thế giới.

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Ấn Độ đăng cai Hội nghị Cố vấn an ninh quốc gia BRICS 2026

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 20/6 cho biết nước này sẽ đăng cai Hội nghị Cố vấn an ninh quốc gia (NSA) BRICS trong hai ngày 22-23/6 tại thủ đô New Delhi. Hội nghị do Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval chủ trì, diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đảm nhiệm vai trò chủ tịch BRICS năm 2026.

 

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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