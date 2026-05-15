Bế mạc Hội nghị Ngoại trưởng BRICS: Chỉ có Tuyên bố Chủ tịch

Sau 2 ngày làm việc, cuộc họp Ngoại trưởng các nước BRICS không thể đạt được sự đồng thuận về ngôn ngữ ngoại giao cho cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông; buộc Ấn Độ phải đưa ra Tuyên bố Chủ tịch, thay vì Tuyên bố chung, nhằm tìm cách cân bằng giữa các lập trường khác nhau của Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Tuyên bố Chủ tịch gồm 63 điểm cho biết, các nước BRICS nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải cải tổ Liên Hợp Quốc, đặc biệt là Hội đồng Bảo an, theo hướng “dân chủ hơn, đại diện hơn và hiệu quả hơn”, nhằm phản ánh tương quan quyền lực hiện nay của thế giới. Trung Quốc và Nga tiếp tục bày tỏ ủng hộ nguyện vọng của Brazil và Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn tại Liên Hợp Quốc, bao gồm cả việc trở thành thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế trong bối cảnh thế giới gia tăng phân cực và mất lòng tin. Các Ngoại trưởng và đại diện phái đoàn các nước kêu gọi giải quyết xung đột, các tranh chấp thông qua đối thoại, ngoại giao và các biện pháp hòa bình; đồng thời phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương hay các hành động bảo hộ thương mại bị cho là trái với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Toàn cảnh hội nghị BRICS. Ảnh: ANI.

Về kinh tế, BRICS bày tỏ lo ngại trước xu hướng gia tăng thuế quan và các rào cản thương mại toàn cầu, cho rằng điều này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm sâu sắc thêm bất bình đẳng kinh tế. Ngoại trưởng các nước BRICS tái khẳng định ủng hộ hệ thống thương mại đa phương mở, công bằng và dựa trên luật lệ, đồng thời thúc đẩy cải cách WTO cũng như cải tổ các thể chế tài chính như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới để gia tăng tiếng nói cho các nền kinh tế mới nổi.

Tuyên bố Chủ tịch cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới, mở rộng hợp tác tài chính, khuyến khích mở rộng tài trợ bằng nội tệ và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống tài chính toàn cầu.

Một nội dung nổi bật khác là tình hình Trung Đông. Các Bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến leo thang tại khu vực này, trong đó có cuộc xung đột tại Gaza. BRICS kêu gọi thực thi đầy đủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, duy trì ngừng bắn, bảo đảm viện trợ nhân đạo không bị cản trở và tái khẳng định ủng hộ giải pháp hai nhà nước đối với vấn đề Israel - Palestine, trong đó một Nhà nước Palestine độc lập được thành lập trên cơ sở đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tuyên bố cũng đề cập hàng loạt vấn đề toàn cầu khác như chống khủng bố, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, an ninh lương thực, trí tuệ nhân tạo (AI), y tế toàn cầu và bảo tồn đa dạng sinh học. Trong đó, AI cần được phát triển theo hướng an toàn, toàn diện và có lợi cho các nước đang phát triển.

Trong lĩnh vực khí hậu, BRICS tái khẳng định cam kết thực hiện Hiệp định Paris, đồng thời kêu gọi các nước phát triển tăng hỗ trợ tài chính và chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển để ứng phó biến đổi khí hậu.

Các Ngoại trưởng cũng đánh giá cao vai trò Chủ tịch BRICS 2026 của Ấn Độ với chủ đề “Xây dựng khả năng phục hồi, đổi mới, hợp tác và bền vững”, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm thành công của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 dự kiến diễn ra tại New Delhi trong năm nay.