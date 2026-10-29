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Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng 33 Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết

Thứ Năm, 19:31, 29/10/2026
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VOV.VN - Hội nghị Trung ương 5 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 29/10 đã bế mạc tại thủ đô Bắc Kinh sau 4 ngày nhóm họp. 33 Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết đã bị khai trừ khỏi Đảng tại kỳ họp lần này.

Hội nghị cũng quyết định tổ chức Đại hội Đảng lần thứ XXI vào nửa cuối năm 2027. Thông cáo Hội nghị Trung ương 5 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ, hội nghị bầu bổ sung ông Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương làm Ủy viên Bộ Chính trị, cùng 10 Ủy viên dự khuyết làm Ủy viên Trung ương.

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Ông Trương Hựu Hiệp tại Bắc Kinh, Trung Quốc hồi tháng 3/2025. Ảnh: Reuters

Hội nghị cũng xác nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc khai trừ khỏi Đảng 33 Ủy viên Trung ương và Ủy viên dự khuyết, trong đó có các ông Mã Hưng Thụy, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Bí thư Khu ủy Tân Cương; Trương Hựu Hiệp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương; Lưu Chấn Lập, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, cựu Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp; Lam Thiên Lập, cựu Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và Lưu Kiến Siêu, cựu Trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương.

Hội nghị còn xem xét thông qua Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương về các vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật của 18 quan chức, trong đó có các ông Mã Hưng Thụy, Lam Thiên Lập, Lưu Kiến Siêu; xem xét thông qua Báo cáo thẩm tra của Quân ủy Trung ương về các vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng của 16 quan chức, trong đó có các ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập.

Bên cạnh công tác nhân sự, Hội nghị cũng đã nghe và thảo luận Báo cáo công tác do Tổng Bí thư Tập Cận Bình trình bày, đồng thời xem xét thông qua “Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề trọng yếu liên quan đến việc kiên trì thúc đẩy công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh”.

Hội nghị đã đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình về xây dựng Đảng” vào thông cáo, đồng thời xác định đây là nguyên tắc chỉ đạo cơ bản và kim chỉ nam hành động cho việc đi sâu thúc đẩy công tác xây dựng Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới.

Hội nghị nhấn mạnh các nguyên tắc cần tuân thủ trong việc kiên trì thúc đẩy công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh bao gồm: kiên trì nhiệm vụ và sứ mệnh phục vụ, lấy xây dựng Đảng về chính trị làm định hướng bao trùm, nghiêm minh toàn diện, tiếp cận theo hướng giải quyết vấn đề, giữ vững nguyên tắc và thúc đẩy đổi mới, cấp trên nêu gương và quản lý Đảng theo các quy định của Đảng.

Hội nghị cũng yêu cầu tiếp tục kiên quyết không ngừng nghỉ trong việc chấn chỉnh tác phong và siết chặt kỷ luật; kiên định thúc đẩy cách tiếp cận đồng bộ nhằm bảo đảm cán bộ không dám, không thể và không muốn tham nhũng.

Hội nghị nêu rõ, mấu chốt để thực hiện việc quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh nằm ở quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ. Cần quán triệt đường lối tổ chức của Đảng trong thời đại mới, áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, lựa chọn, bổ nhiệm, quản lý và giám sát cán bộ, xây dựng một đội ngũ cán bộ chất lượng cao có lập trường chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn xuất sắc, tác phong làm việc mẫu mực và tuân thủ nghiêm kỷ luật.

Hội nghị cũng quyết định việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXI của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh vào nửa cuối năm 2027.

Tham dự hội nghị lần này có 162 Ủy viên Trung ương và 117 Ủy viên dự khuyết, ít hơn Hội nghị Trung ương 4 tổng cộng 36 người, trong đó có 6 Ủy viên Trung ương và 30 Ủy viên dự khuyết.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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