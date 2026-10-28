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Trung Quốc tính siết màn hình cỡ lớn trên ô tô, lo ngại nguy cơ mất an toàn

Thứ Tư, 07:00, 28/10/2026
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VOV.VN - Trung Quốc đang xem xét các quy định mới nhằm kiểm soát màn hình giải trí cỡ lớn, ghế ngồi không trọng lực và một số công nghệ trên ô tô. Động thái này xuất phát từ những lo ngại về an toàn, trong bối cảnh các hãng xe ngày càng chạy đua trang bị công nghệ hiện đại.

Màn hình giải trí cỡ lớn có thể bị kiểm soát chặt chẽ

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) đang xem xét những quy định mới đối với các công nghệ và thiết bị nội thất ô tô, đặc biệt là những tính năng có khả năng ảnh hưởng đến sự tập trung của người lái.

Trong những năm gần đây, màn hình cảm ứng kích thước lớn đã trở thành điểm nhấn trên nhiều mẫu xe mới, đặc biệt là ô tô điện Trung Quốc. Không ít nhà sản xuất chuyển các chức năng như điều hòa, giải trí và điều chỉnh phương tiện sang màn hình trung tâm, thay thế cho hệ thống nút bấm vật lý truyền thống. Tuy nhiên, thiết kế này cũng làm dấy lên những lo ngại về an toàn. Người lái có thể phải rời mắt khỏi đường để tìm kiếm chức năng trên màn hình, thay vì thao tác nhanh bằng các nút bấm quen thuộc.

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Không chỉ màn hình giải trí, một số trang bị hiện đại khác trên ô tô cũng đang được cơ quan quản lý Trung Quốc xem xét.

Theo đề xuất của MIIT, màn hình thông tin giải trí cỡ lớn, màn hình hiển thị trên kính lái (HUD) và những loại màn hình khác có thể phải trải qua các đánh giá nghiêm ngặt về mức độ ảnh hưởng đến an toàn lái xe, khả năng chịu va chạm và độ tin cậy trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Đặc biệt, cơ quan quản lý Trung Quốc đang xem xét khả năng cấm các loại màn hình linh hoạt hoặc có thể gập lại trên ô tô. Đây là công nghệ đã xuất hiện trong những bản trình diễn của các nhà cung cấp linh kiện, dù chưa phổ biến trên xe thương mại.

Nếu được thông qua, quy định mới có thể tạo ra những thay đổi đáng kể trong thiết kế khoang lái. Các hãng xe sẽ phải cân nhắc kỹ hơn giữa yếu tố thẩm mỹ, trải nghiệm công nghệ và yêu cầu đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

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Ghế không trọng lực và đèn LED tùy chỉnh cũng nằm trong diện xem xét

Không chỉ màn hình giải trí, một số trang bị hiện đại khác trên ô tô cũng đang được cơ quan quản lý Trung Quốc xem xét. Đáng chú ý là ghế ngồi không trọng lực (zero gravity), loại ghế có khả năng ngả sâu và thường được tích hợp bệ đỡ chân nhằm mang lại tư thế thư giãn cho người ngồi. Trang bị này ngày càng xuất hiện trên các mẫu xe điện cao cấp, đặc biệt ở hàng ghế hành khách phía trước.

Tuy nhiên, việc sử dụng ghế ở tư thế ngả sâu khi xe đang di chuyển có thể làm giảm hiệu quả bảo vệ của hệ thống dây đai an toàn trong một số tình huống. Vì vậy, Trung Quốc đang xem xét hạn chế hoặc cấm sử dụng các chế độ ghế đặc biệt này khi phương tiện vận hành trên đường.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn LED chiếu sáng ban ngày cho phép người dùng tùy chỉnh hình ảnh hoặc thông điệp cũng nằm trong diện được kiểm tra. Các nhà quản lý muốn kiểm soát những thiết kế có thể gây mất tập trung hoặc ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

Một đề xuất đáng chú ý khác liên quan đến chức năng điều khiển bằng giọng nói. Trung Quốc đang xem xét hạn chế việc sử dụng giọng nói để điều khiển một số chức năng quan trọng như bật đèn pha, mở cửa xe hoặc mở nắp ca-pô. Những động thái này cho thấy cơ quan quản lý Trung Quốc đang tăng cường giám sát các công nghệ mới trên ô tô, thay vì chỉ tập trung vào hiệu suất vận hành hay khả năng tiết kiệm năng lượng.

Quy định mới có thể tác động đến ngành ô tô từ năm 2027

Theo nội dung được Carscoops dẫn lại, nếu các đề xuất được thông qua, những mẫu xe sản xuất từ ngày 1/1/2027 sẽ phải đáp ứng các yêu cầu mới. Các mẫu xe đã có mặt trên thị trường có thể phải hoàn tất việc điều chỉnh trước ngày 1/7/2027.

Những phương tiện không đáp ứng quy định có nguy cơ bị yêu cầu triệu hồi hoặc ngừng sản xuất, tùy theo yêu cầu cuối cùng của cơ quan quản lý.

Động thái này nối tiếp xu hướng siết chặt các trang bị ô tô tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại Trung Quốc. Trước đó, nước này đã ban hành quy định mới đối với tay nắm cửa dạng ẩn sử dụng cơ cấu điện, yêu cầu thiết kế phải đáp ứng những tiêu chuẩn cụ thể về khả năng mở cửa và thoát hiểm.

Đối với các hãng xe, những quy định mới có thể khiến thiết kế nội thất phải thay đổi theo hướng thực dụng hơn. Màn hình lớn vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm người dùng, nhưng những chức năng thiết yếu có khả năng sẽ phải được bố trí sao cho dễ thao tác và ít gây xao nhãng hơn.

Nếu được triển khai, các quy định này cũng có thể ảnh hưởng đến chiến lược phát triển sản phẩm của những hãng xe Trung Quốc tại các thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào nội dung quy định chính thức và việc mỗi nhà sản xuất có lựa chọn áp dụng chung một thiết kế cho nhiều thị trường hay không.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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