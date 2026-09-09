Thái Lan - Hàn Quốc triệt phá đường dây lừa đảo nhắm vào hơn 1.000 người

Cục Điều tra trung ương Thái Lan (CIB) hôm qua (8/9) cho biết, lực lượng trấn áp tội phạm công nghệ của đơn vị đã phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc triển khai chiến dịch triệt phá một đường dây lừa đảo tại huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan vào ngày 1/9.

Lực lượng chức năng bắt giữ 13 nghi phạm trong đường dây lừa đảo trực tuyến tại huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan. Ảnh: Cục Điều tra trung ương Thái Lan.

Theo CIB, đường dây lừa đảo này thuê một biệt thự cao cấp tại địa phương làm nơi hoạt động. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 51 thiết bị điện thoại qua giao thức Internet (VoIP), 20 máy tính, 20 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phục vụ liên lạc và kết nối mạng. Đáng chú ý, giới chức cũng phát hiện nhiều kịch bản lừa đảo bằng tiếng Hàn, tài liệu giả mạo giấy tờ của cơ quan chức năng Hàn Quốc và danh sách thông tin của hơn 1.000 công dân nước này .

Trung tướng Natthasak Chaowanasai, Cục trưởng CIB cho biết các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh công tố viên Hàn Quốc để gọi điện và lừa gạt người dân có liên quan đến các vụ án hình sự, sau đó yêu cầu chuyển tiền phục vụ xác minh nguồn gốc tài sản. Đường dây này hoạt động từ 7h00 đến 14h00 các ngày làm việc trong tuần (tương ứng 9h00-16h00 tại Hàn Quốc) nhằm tạo cảm giác cuộc gọi được thực hiện trong khung giờ hành chính của cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đường dây này bắt đầu hoạt động tại Thái Lan từ khoảng 6 tháng trước và thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, trung bình hai tháng một lần để né tránh sự truy quét của cơ quan chức năng. Nhóm đối tượng chủ yếu nhằm vào công dân Hàn Quốc và chưa ghi nhận nạn nhân tại Thái Lan.

Ngày 7/9, cảnh sát Thái Lan cũng bắt giữ một công dân Hàn Quốc đang bị truy nã tại huyện Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan. Đối tượng này được cho là liên quan đến 14 vụ lừa đảo đầu tư, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

CIB khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với giới chức Hàn Quốc và các đối tác quốc tế trong đấu tranh với các đường dây lừa đảo xuyên biên giới; đẩy mạnh trao đổi thông tin, phối hợp điều tra và xử lý các đối tượng liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.