Campuchia thu hồi giấy phép hàng loạt sòng bạc liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Tính đến tháng 9/2026, các lực lượng chức năng Campuchia đã tiến hành khoanh vùng đối tượng và chính thức thu hồi giấy phép kinh doanh đối với 18 sòng bạc (casino) có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá một ổ nhóm lừa đảo trực tuyến

Bên cạnh đó, 9 sòng bạc khác đã bị đình chỉ hoạt động và đang trong quá trình điều tra, xác minh mở rộng nhằm thu thập đầy đủ chứng cứ pháp lý trước khi đưa ra quyết định thu hồi giấy phép xử lý theo quy định.

Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith, kiêm Chủ tịch ban Thư ký Ủy ban phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết: Thực hiện theo sự chỉ đạo quyết liệt từ Lãnh đạo Chính phủ Campuchia, Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn và lực lượng chức năng đồng loạt ra quân, triệt phá thành công hơn 600 địa điểm lừa đảo công nghệ cao trên phạm vi toàn quốc.

Riêng đối với lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng, Ban Thư ký Ủy ban tiếp tục hợp tác tích cực với Ủy ban Quản lý Kinh doanh Trò chơi có thưởng Campuchia (LGC) để giám sát, theo dõi và truy vết các casino có dấu hiệu vi phạm.

Đồng thời, đại diện Ủy ban cũng đưa ra lời kêu gọi công chúng và các tổ chức quốc tế tăng cường chia sẻ thông tin, tích cực đồng hành cùng Chính phủ Campuchia trong chiến dịch quét sạch tội phạm công nghệ cao và lừa đảo qua không gian mạng.