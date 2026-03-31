Pháp yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn

Thứ Ba, 16:08, 31/03/2026
VOV.VN - Ngày 30/3, Pháp đã đưa ra yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, liên quan đến vụ tấn công đẫm máu khiến nhiều binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình thiệt mạng.

Trong một thông cáo, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết các binh sĩ thuộc Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) đã bị nhắm mục tiêu trong một vụ tấn công nghiêm trọng khi đang thực hiện nhiệm vụ duy trì an ninh tại khu vực xung đột.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot cho biết các binh sĩ thuộc Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) đã bị nhắm mục tiêu trong một vụ tấn công nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Pháp lên án gay gắt hành vi này, nhấn mạnh các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào nhân viên Liên hợp quốc là "không thể chấp nhận được" và có thể bị coi là tội ác chiến tranh, đặc biệt sau cái chết của hai binh sĩ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong "một vụ nổ không rõ nguyên nhân" tại miền nam Lebanon.

Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an họp khẩn để thảo luận về các biện pháp bảo vệ lực lượng tại thực địa, đồng thời gây áp lực lên các bên liên quan để xác định thủ phạm và ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang.

Phản ứng nhanh chóng của Pháp cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình an ninh hiện nay đối với các phái bộ Liên hợp quốc. Với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Pháp đang tích cực duy trì vai trò dẫn dắt trong việc bảo vệ luật pháp quốc tế và tính mạng của các nhân viên gìn giữ hòa bình.

Anh Tuấn/VOV-Paris
