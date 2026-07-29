Mạng xã hội có dành cho trẻ dưới 16 tuổi?

VOV.VN - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện của một Nghị định hay một nền tảng công nghệ. Bởi điều mà các em thực sự cần trong bối cảnh hiện nay là được trang bị năng lực để sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và có trách nhiệm.
VOV.VN - Trong bối cảnh mạng xã hội và AI phát triển mạnh, kỹ năng ứng xử trên mạng xã hội trở thành năng lực thiết yếu đối với người trẻ. Chuyên gia khuyến nghị mỗi người cần dừng, kiểm tra và chịu trách nhiệm trước khi bình luận hay chia sẻ thông tin nhằm hạn chế tin giả, bạo lực mạng và những hệ lụy ngoài đời thực.
VOV.VN - Một người đàn ông trú xã Quỳnh Thắng, tỉnh Nghệ An vừa bị Công an xã Quỳnh Thắng xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, bôi nhọ uy tín của cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.
VOV.VN - Các nền tảng mạng xã hội của Meta một lần nữa gặp trục trặc khiến nhiều người dùng Facebook, Messenger và Instagram không thể sử dụng ổn định trong tối 22/7.
VOV.VN - Pháp trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cấm trẻ dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Quyết định này làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận, giữa lúc ngày càng gia tăng lo ngại về tác động của các nền tảng số đối với sức khỏe và sự an toàn của trẻ vị thành niên.