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Mạng xã hội có dành cho trẻ dưới 16 tuổi?
Thứ Tư, 09:37, 29/07/2026

Mạng xã hội có dành cho trẻ dưới 16 tuổi?

VOV.VN - Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là câu chuyện của một Nghị định hay một nền tảng công nghệ. Bởi điều mà các em thực sự cần trong bối cảnh hiện nay là được trang bị năng lực để sử dụng mạng xã hội một cách an toàn và có trách nhiệm.

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Ngọc Hà/VOV2
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