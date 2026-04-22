中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc muốn nâng cấp hành lang kinh tế với Lào

Thứ Tư, 22:46, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Lào tăng cường các cơ chế đối thoại liên chính phủ, nâng cao hiệu quả và chất lượng kết nối đường sắt giữa hai nước và cùng nhau xây dựng phiên bản nâng cấp của Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Lào.

 

Tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị được đưa ra trong cuộc gặp ông Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng thường trực, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đang ở thăm Trung Quốc.

Phát biểu tại đây, ông Vương Nghị hoan nghênh chuyến thăm của ông Saleumxay trên cương vị đặc phái viên, khẳng định chuyến thăm phản ánh đầy đủ tầm cao của Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Lào, đồng thời tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tăng cường hơn nữa tin cậy chiến lược giữa hai bên. Ông tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng duy trì các cuộc trao đổi cấp cao với Lào, tăng cường liên lạc chiến lược, làm sâu sắc hơn hợp tác lâu dài, bảo vệ an ninh chính trị, chính quyền và chế độ mỗi bên.

trung quoc muon nang cap hanh lang kinh te voi lao hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp ông Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng thường trực, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông Vương Nghị cũng kêu gọi hai bên tăng cường các cơ chế đối thoại liên chính phủ, nâng cao hiệu quả và chất lượng tuyến đường sắt Trung - Lào, cùng nhau xây dựng phiên bản nâng cấp của Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Lào và thúc đẩy đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn trong phát triển kết nối khu vực.

Ông tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng phát huy lợi thế, kết nối chiến lược phát triển hai nước, tăng cường hợp tác trên toàn chuỗi công nghiệp trong các lĩnh vực như khai khoáng và điện lực, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực để hỗ trợ quá trình chuyển đổi kinh tế và phát triển công nghiệp của Lào.

Về phần mình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Phó Thủ tướng Saleumxay cho biết, Lào sẵn sàng duy trì các cuộc trao đổi cấp cao chặt chẽ với Trung Quốc, cùng nhau tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối, năng lượng và khai khoáng, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Lào - Trung ở mức độ cao hơn.

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Phó Thủ tướng Saleumxay tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, khẳng định việc hai bên cử đặc phái viên trao đổi thông tin về các chương trình nghị sự chính trị quan trọng của nhau thể hiện tình hữu nghị truyền thống sâu sắc và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai bên.

Ông nhấn mạnh, năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và “Năm hữu nghị Trung Quốc - Lào”. Hai nước cần điều phối và phối hợp chặt chẽ, làm sâu sắc hơn kết nối chiến lược, mở rộng hợp tác thực chất và cùng nhau ứng phó với các thách thức chung từ tầm cao chiến lược.

Ông kêu gọi hai nước thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động 5 năm mới về xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Lào, thúc đẩy xây dựng cộng đồng theo hướng tiêu chuẩn cao, chất lượng cao và mức độ cao.

Hãng thông tấn Tân Hoa cho biết, Phó Thủ tướng Saleumxay đã thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; cho biết Lào sẵn sàng làm sâu sắc hơn hợp tác toàn diện và thực chất với Trung Quốc, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Lào - Trung Quốc không ngừng thu được những thành quả mới.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Lào hành lang kinh tế Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Khởi hành tàu chuỗi lạnh Trung Quốc - Lào - Thái Lan, vận chuyển trái cây tươi

VOV.VN - Dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuỗi lạnh đường sắt toàn tuyến kết nối Trung Quốc - Lào - Thái Lan đã khởi hành ngày 30/3, mang theo sầu riêng tươi từ Thái Lan đến Cảng Đường sắt Quốc tế Thành Đô, Trung Quốc.

VOV.VN - Dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuỗi lạnh đường sắt toàn tuyến kết nối Trung Quốc - Lào - Thái Lan đã khởi hành ngày 30/3, mang theo sầu riêng tươi từ Thái Lan đến Cảng Đường sắt Quốc tế Thành Đô, Trung Quốc.

Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 của Lào

VOV.VN - Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Lào với tổng vốn đạt hơn 6,2 tỷ USD. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị phổ biến kết quả Kỳ họp thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam diễn ra mới đây (19/3) tại thủ đô Vientiane.

VOV.VN - Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 tại Lào với tổng vốn đạt hơn 6,2 tỷ USD. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị phổ biến kết quả Kỳ họp thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Lào - Việt Nam diễn ra mới đây (19/3) tại thủ đô Vientiane.

Việt Nam – Lào thúc đẩy kết nối cao tốc và đường sắt

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Leklay Sivilay đã trao đổi về tiến độ dự án cao tốc Hà Nội – Vientiane và đường sắt Vũng Áng – Vientiane, đồng thời ghi nhận thành công của cảng Vũng Áng, thúc đẩy kết nối giao thông liên hoàn và thương mại giữa hai nước.

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Leklay Sivilay đã trao đổi về tiến độ dự án cao tốc Hà Nội – Vientiane và đường sắt Vũng Áng – Vientiane, đồng thời ghi nhận thành công của cảng Vũng Áng, thúc đẩy kết nối giao thông liên hoàn và thương mại giữa hai nước.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ