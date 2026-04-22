Trung Quốc muốn nâng cấp hành lang kinh tế với Lào

Tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị được đưa ra trong cuộc gặp ông Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng thường trực, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đang ở thăm Trung Quốc.

Phát biểu tại đây, ông Vương Nghị hoan nghênh chuyến thăm của ông Saleumxay trên cương vị đặc phái viên, khẳng định chuyến thăm phản ánh đầy đủ tầm cao của Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Lào, đồng thời tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ tăng cường hơn nữa tin cậy chiến lược giữa hai bên. Ông tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng duy trì các cuộc trao đổi cấp cao với Lào, tăng cường liên lạc chiến lược, làm sâu sắc hơn hợp tác lâu dài, bảo vệ an ninh chính trị, chính quyền và chế độ mỗi bên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp ông Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng thường trực, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông Vương Nghị cũng kêu gọi hai bên tăng cường các cơ chế đối thoại liên chính phủ, nâng cao hiệu quả và chất lượng tuyến đường sắt Trung - Lào, cùng nhau xây dựng phiên bản nâng cấp của Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Lào và thúc đẩy đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn trong phát triển kết nối khu vực.

Ông tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng phát huy lợi thế, kết nối chiến lược phát triển hai nước, tăng cường hợp tác trên toàn chuỗi công nghiệp trong các lĩnh vực như khai khoáng và điện lực, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực để hỗ trợ quá trình chuyển đổi kinh tế và phát triển công nghiệp của Lào.

Về phần mình, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Phó Thủ tướng Saleumxay cho biết, Lào sẵn sàng duy trì các cuộc trao đổi cấp cao chặt chẽ với Trung Quốc, cùng nhau tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối, năng lượng và khai khoáng, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Lào - Trung ở mức độ cao hơn.

Trước đó, chiều cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Phó Thủ tướng Saleumxay tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, khẳng định việc hai bên cử đặc phái viên trao đổi thông tin về các chương trình nghị sự chính trị quan trọng của nhau thể hiện tình hữu nghị truyền thống sâu sắc và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai bên.

Ông nhấn mạnh, năm nay đánh dấu kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và “Năm hữu nghị Trung Quốc - Lào”. Hai nước cần điều phối và phối hợp chặt chẽ, làm sâu sắc hơn kết nối chiến lược, mở rộng hợp tác thực chất và cùng nhau ứng phó với các thách thức chung từ tầm cao chiến lược.

Ông kêu gọi hai nước thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động 5 năm mới về xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Lào, thúc đẩy xây dựng cộng đồng theo hướng tiêu chuẩn cao, chất lượng cao và mức độ cao.

Hãng thông tấn Tân Hoa cho biết, Phó Thủ tướng Saleumxay đã thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; cho biết Lào sẵn sàng làm sâu sắc hơn hợp tác toàn diện và thực chất với Trung Quốc, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Lào - Trung Quốc không ngừng thu được những thành quả mới.