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Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác ở Bắc Cực với Iceland

Thứ Sáu, 14:39, 30/10/2026
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VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Iceland, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 29/10 cho biết, nước này sẵn sàng cùng Iceland khai thác tiềm năng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng địa nhiệt, trên biển và khu vực Bắc Cực.

 

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Iceland Gunnarsdottir, ông Vương Nghị nhấn mạnh, cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Iceland Tomasdottir năm 2025 đã “tạo động lực quan trọng cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước”. Hai bên cần tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tăng cường trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong quản lý đất nước, không ngừng thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.

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Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Iceland Gunnarsdottir ngày 29/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ các cơ hội phát triển với Iceland, khai thác tiềm năng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại, năng lượng địa nhiệt, chuyển đổi xanh, trên biển và khu vực Bắc Cực, đồng thời tăng cường giao lưu trong các lĩnh vực du lịch, nghiên cứu khoa học chung và đào tạo nhân tài.

Ông Vương Nghị kêu gọi hai bên tăng cường phối hợp, cùng nhau duy trì chủ nghĩa đa phương, pháp lý quốc tế và vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong các vấn đề quốc tế, thúc đẩy xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Gunnarsdottir cho biết, Iceland cảm ơn sự ủng hộ của Trung Quốc đối với các lợi ích cốt lõi, bao gồm lợi ích liên quan đến nghề cá của nước này.

Bà khẳng định, Iceland sẵn sàng cùng với Trung Quốc tích cực thúc đẩy việc nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do, không ngừng làm sâu sắc và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như kinh tế - thương mại, nghề cá, địa nhiệt, năng lượng xanh và các vấn đề Bắc Cực. Trong bối cảnh luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức, tự do thương mại gặp trở ngại, Iceland sẵn sàng tăng cường phối hợp với Trung Quốc, duy trì pháp lý quốc tế, tự do thương mại và các cơ chế đa phương, cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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