Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác Mekong-Lan Thương phiên bản 2.0

Phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị được đưa ra tại Lễ kỷ niệm 10 năm Hội nghị cấp cao Hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ nhất tổ chức tại Bắc Kinh. Ông cho biết, Hợp tác Mekong-Lan Thương chính thức được khởi xướng cách đây 10 năm. Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và 5 nước Mekong đã vượt 500 tỷ USD, tăng 150% so với 10 năm trước.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị được đưa ra tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Theo ông, sự phát triển mạnh mẽ của Hợp tác Mekong-Lan Thương trong thập kỷ qua là nhờ vào 3 “kiên trì”, gồm kiên trì quan hệ láng giềng tốt, chia sẻ tương lai; kiên trì tập trung vào phát triển và lợi ích của người dân; kiên trì theo đuổi phát triển dựa trên đổi mới và thử nghiệm ​​tiên phong.

Trong bối cảnh thế giới đang trong thời kỳ đầy biến động, ông Vương Nghị cho rằng: “Cần tăng cường kết nối chiến lược, cùng nhau xây dựng Hợp tác Lan Thương-Mekong 2.0, thiết lập ‘hình mẫu Lan Thương-Mekong’ cho quản trị toàn cầu”.

Ông đưa ra 5 đề xuất trong thúc đẩy hợp tác Mekong-Lan Thương. Trong đó, cần xây dựng Mekong-Lan Thương đoàn kết và hợp tác, thúc đẩy các giá trị châu Á về hòa bình, hợp tác, cởi mở và bao trùm, đẩy nhanh việc xây dựng Ban Thư ký Quốc tế Mekong-Lan Thương.

Ông cũng đề xuất xây dựng Mekong-Lan Thương cởi mở và cùng thắng, thúc đẩy toàn diện kết nối cơ sở hạ tầng, khám phá hợp tác “đa quốc gia, đa khu công nghiệp” và làm sâu sắc thêm hợp tác “Hành lang Thương mại Đường bộ - Đường biển Quốc tế”.

Ông cho rằng, cần xây dựng Mekong-Lan Thương xanh và đổi mới, thúc đẩy hợp tác kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới công nghệ và quản trị sinh thái, khuyến khích đầu tư vào năng lượng mới và xây dựng chuỗi giá trị xanh khu vực.

Ông cũng đề xuất xây dựng Mekong-Lan Thương học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, đẩy nhanh việc xây dựng Liên minh hợp tác các thành phố du lịch Mekong-Lan Thương, không ngừng làm sâu sắc thêm hợp tác truyền thông và các viện nghiên cứu, mở rộng giao lưu nhân dân và thanh niên.

Theo ông, cần xây dựng Mekong-Lan Thương hòa bình và an ninh, tăng cường hợp tác trong quản lý toàn lưu vực, đẩy mạnh nỗ lực chống tội phạm xuyên biên giới như cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông.

Hợp tác Mekong-Lan Thương là một cơ chế hợp tác tiểu vùng do Trung Quốc và 5 nước gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam cùng khởi xướng và xây dựng. Khởi động năm 2016, cơ chế này nhằm mục đích làm sâu sắc hơn tình hữu nghị láng giềng và hợp tác thiết thực giữa 6 quốc gia Mekong-Lan Thương.