Trung Quốc - Mỹ tổ chức vòng đàm phán mới trước thềm thượng đỉnh

Theo thông báo do người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra tối muộn ngày 10/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong sẽ dẫn đầu phái đoàn nước này tới Hàn Quốc tổ chức tham vấn kinh tế - thương mại với Mỹ từ ngày 12-13/5.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước cuộc hội đàm tại Paris, Pháp, ngày 15/3/2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Thông báo cho biết, tham vấn được tổ chức trên cơ sở đồng thuận giữa hai nước, tập trung vào những vấn đề kinh tế và thương mại cùng quan tâm, dưới sự định hướng của các đồng thuận quan trọng đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc hồi tháng 10/2025 và các cuộc điện đàm trước đó.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa lãnh đạo hai nước trong tuần này, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục thúc đẩy đối thoại nhằm kiểm soát các bất đồng về kinh tế-thương mại.

Trước đó, cùng ngày, phía Mỹ cũng thông báo Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ lên đường tới Nhật Bản và Hàn Quốc để tham dự các cuộc họp kinh tế cấp cao. Theo tiết lộ của ông Bessent trên mạng xã hội X, ông sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại Tokyo vào ngày 12/5, trước khi tới Seoul để gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào ngày 13/5.