  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Putin đến Bắc Kinh, Trung Quốc

Thứ Tư, 05:36, 20/05/2026
VOV.VN - Tối 19/5, Tổng thống Nga Putin đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước 2 ngày đến Trung Quốc.

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh, Trung Quốc lúc hơn 11h tối 19/5 (giờ địa phương), tức hơn 10h tối giờ Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đón ông tại cầu thang máy bay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của Tổng thống Putin. Ông khẳng định, Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của lãnh đạo Nga, cho biết dưới sự dẫn dắt chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung-Nga trong thời đại mới đã phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng, hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và người dân hai nước, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc duy trì ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng, chính nghĩa quốc tế.

Ông nhấn mạnh: “Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung-Nga, 25 năm ký kết Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, cũng như khởi động ‘Năm Giáo dục Trung Quốc-Nga’. Hai bên sẽ nắm bắt cơ hội này, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn và lên tầm cao mới, góp phần mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực hơn cho thế giới”.

Theo Điện Kremlin, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin bao gồm 5 Phó Thủ tướng, 8 bộ trưởng, cùng một số người đứng đầu các tập đoàn và ngân hàng nhà nước. Trong 2 ngày ở thăm Bắc Kinh, Tổng thống Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm riêng và mở rộng về quan hệ song phương, đồng thời thảo luận những vấn đề toàn cầu khi dự tiệc trà.

Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường và các quan chức Trung Quốc, tập trung bàn về các vấn đề thương mại và kinh tế.

Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký một tuyên bố chung nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Trong bài phát biểu qua video trước khi lên đường tới Bắc Kinh, ông Putin đánh giá, quan hệ Nga - Trung đã đạt đến “mức độ chưa từng có” về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước sẵn sàng hợp tác trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, ủng hộ lẫn nhau trong “các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia”.

Lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa Moscow và Bắc Kinh không nhằm vào bất kỳ bên thứ 3 nào, mà hướng tới hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Ukraine tìm cách mở rộng quy mô tác chiến UAV, gây áp lực với Nga

VOV.VN - Theo các nhà phân tích quốc phòng, các cuộc tập kích bằng UAV đơn lẻ của Ukraine không đủ khả năng đảo ngược hoàn toàn cục diện chiến sự trước Nga, nhưng chúng đang tạo ra tác động ngày càng rõ rệt và có khả năng làm thay đổi tính chất của cuộc xung đột.

Ukraine trình làng bom lượn nội địa đầu tiên, thách thức ưu thế hỏa lực của Nga

VOV.VN - Ukraine đã công bố hình ảnh về mẫu bom lượn nội địa đầu tiên và cho biết đã sẵn sàng đưa loại vũ khí này đưa vào chiến đấu. Điều này cho thấy Kiev ngày càng chú trọng phát triển các loại vũ khí tấn công tầm xa nhằm đối phó với mạng lưới phòng không dày đặc và hiệu quả của đối phương.

Iran muốn chuyển kho urani làm giàu cho Nga để đổi lấy thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Iran được cho là đã đề xuất chuyển giao kho urani làm giàu cấp độ cao cho Nga như một phần trong kế hoạch hòa bình mới gửi tới Mỹ thông qua trung gian Pakistan, theo kênh truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia.

Mỹ gia hạn 30 ngày cho phép các nước tiếp tục mua dầu của Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 18/5 công bố trên mạng xã hội X cho biết, phía Mỹ sẽ gia hạn thêm 30 ngày cơ chế cho phép các nước tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga đang vận chuyển trên các tàu ngoài khơi, nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra. 

Tổng thống Zelensky: Nga có thể tấn công NATO từ lãnh thổ Belarus

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời cân nhắc khả năng mở các chiến dịch quân sự mới nhằm vào miền Bắc Ukraine hoặc trực tiếp tấn công một quốc gia thành viên NATO từ lãnh thổ Belarus.

