Tổng thống Putin đến Bắc Kinh, Trung Quốc

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh, Trung Quốc lúc hơn 11h tối 19/5 (giờ địa phương), tức hơn 10h tối giờ Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã đón ông tại cầu thang máy bay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của Tổng thống Putin. Ông khẳng định, Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của lãnh đạo Nga, cho biết dưới sự dẫn dắt chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin, quan hệ đối tác phối hợp chiến lược toàn diện Trung-Nga trong thời đại mới đã phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng, hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước và người dân hai nước, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc duy trì ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng, chính nghĩa quốc tế.

Ông nhấn mạnh: “Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung-Nga, 25 năm ký kết Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, cũng như khởi động ‘Năm Giáo dục Trung Quốc-Nga’. Hai bên sẽ nắm bắt cơ hội này, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn và lên tầm cao mới, góp phần mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực hơn cho thế giới”.

Theo Điện Kremlin, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin bao gồm 5 Phó Thủ tướng, 8 bộ trưởng, cùng một số người đứng đầu các tập đoàn và ngân hàng nhà nước. Trong 2 ngày ở thăm Bắc Kinh, Tổng thống Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm riêng và mở rộng về quan hệ song phương, đồng thời thảo luận những vấn đề toàn cầu khi dự tiệc trà.

Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường và các quan chức Trung Quốc, tập trung bàn về các vấn đề thương mại và kinh tế.

Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký một tuyên bố chung nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Trong bài phát biểu qua video trước khi lên đường tới Bắc Kinh, ông Putin đánh giá, quan hệ Nga - Trung đã đạt đến “mức độ chưa từng có” về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước sẵn sàng hợp tác trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi, ủng hộ lẫn nhau trong “các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia”.

Lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa Moscow và Bắc Kinh không nhằm vào bất kỳ bên thứ 3 nào, mà hướng tới hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.