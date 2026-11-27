Các mức thuế mới, dự kiến ​​có hiệu lực từ đầu năm tới, đã được công bố trước đó vào hôm 25/11. Động thái này nhằm tái áp đặt thuế quan đối với hầu hết các nền kinh tế kể trên, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hồi tháng 2 đã bác bỏ phần lớn các biện pháp áp thuế quy mô lớn mà Tổng thống Donald Trump từng triển khai hồi năm ngoái (2025).

Hàng hóa tại hải cảng Mỹ. Ảnh: Reuters.

Các loại thuế nhập khẩu mới này được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết ông đã kết luận rằng các chính sách của 14 nền kinh tế này liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trong lĩnh vực chế tạo là “phi lý, gây gánh nặng hoặc hạn chế hoạt động thương mại của Mỹ”.

Trung Quốc, một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, đối mặt với mức thuế 20%. Bắc Kinh chỉ trích khái niệm “dư thừa năng lực sản xuất” là một “tiền đề sai lệch”. Mức thuế này có thể tăng gấp đôi lên 40% nếu phía Mỹ cho rằng Trung Quốc không có những điều chỉnh thỏa đáng.

“Trung Quốc phản đối việc sử dụng vấn đề này làm cái cớ cho các toan tính chính trị”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Quách Gia Côn, phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ. “Chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại chẳng mang lại lợi ích cho bất kỳ ai”.

Ông nói thêm rằng Bắc Kinh sẽ thực hiện “các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Mỹ và Trung Quốc đã gia hạn thêm hai tháng cho thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến ​​sẽ hết hạn vào ngày 10/1/2027. Hai quốc gia cũng đã nhất trí cắt giảm thuế đối với danh mục các sản phẩm không nhạy cảm, với tổng trị giá khoảng 60 tỷ USD.

Nhật Bản cũng đối mặt với mức thuế mới từ Mỹ lên tới 15%. Chính phủ Nhật Bản cho biết họ đã gửi phản đối tới Washington.

“Nhật Bản hoàn toàn không có các chính sách hay thông lệ phi thị trường, cũng như không tồn tại tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cấu trúc”, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara khẳng định trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 26/11: “Thật đáng tiếc khi Mỹ công bố các biện pháp đề xuất nhắm vào Nhật Bản; chúng tôi đã truyền đạt lập trường của mình tới phía Mỹ”.

Singapore, quốc gia có thể phải chịu mức thuế lên tới 20%, cho biết họ “rất thất vọng” trước đề xuất của Mỹ. Bộ Công thương Singapore tuyên bố: “Các chính sách kinh tế của Singapore không bảo hộ thị trường nội địa hay trợ cấp cho hoạt động sản xuất hàng xuất khẩu”.

Lý do Mỹ khó thắng Trung Quốc trong “canh bạc” trí tuệ nhân tạo (AI) VOV.VN - Mỹ muốn thắng Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), coi đó như “canh bạc mang tầm vóc vũ trụ”. Nhưng chiến lược của Mỹ tập trung quá hẹp vào công nghệ, còn chiến lược của Trung Quốc bao trùm cả hệ sinh thái công nghệ và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, khiến Mỹ ít cơ hội giành được chiến thắng tổng thể.

Theo các nhà phân tích, 14 nền kinh tế nằm trong tầm ngắm của chính quyền ông Trump chiếm khoảng một nửa nền kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Stephen Brown, chuyên gia kinh tế trưởng tại Capital Economics, nhận định rằng các mức thuế mới nhất của Mỹ không đáng lo ngại như vẻ bề ngoài, bởi về cơ bản, chúng chủ yếu thay thế cho các mức thuế đã được Mỹ công bố trước đó vào tháng 7 chứ không phải là bổ sung vào đó.

Tuy nhiên, ông lưu ý trong một bài bình luận rằng các mức thuế mới này có khả năng đẩy giá cả tăng lên và có thể “khiến lạm phát đối với hàng hóa cốt lõi duy trì ở mức cao cho đến tận năm sau”.