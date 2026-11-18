Cụ thể, ông Mã Huy cho rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung Quốc là một sự kiện quan trọng đối với toàn thế giới, bởi cả ba quốc gia này đều đóng vai trò then chốt.

APEC 2026 tổ chức tại Trung Quốc. Ảnh: TASS.

Ông nói: “Bản thân việc sự kiện này diễn ra đã là một cột mốc quan trọng. Các cường quốc, các quốc gia lớn, phải gánh vác trách nhiệm đặc biệt đối với hòa bình. Chúng ta phải đóng vai trò chủ chốt trong các vấn đề thế giới. Nếu các cường quốc có thể duy trì điều gọi là sự ổn định chiến lược, thì điều đó sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình và sự phát triển trên toàn cầu”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến ​​sẽ có cuộc gặp ba bên vào ngày 19/11 bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ba nhà lãnh đạo theo hình thức này.