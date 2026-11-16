Trung Quốc xác nhận cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Nga và Mỹ

Trong một thông báo ngắn gọn sáng 16/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa 3 nước Trung Quốc, Nga và Mỹ, với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến vào ngày 19/11.

Thâm Quyến trang hoàng đón Tuần lễ Cấp Cao APEC. Ảnh: Tân Hoa xã

Diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 33 tại Thâm Quyến, đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ, Nga và Trung Quốc cùng tham gia một cuộc họp thượng đỉnh ba bên.

Trước đó, Mỹ đã thông báo về cuộc gặp và cho biết Tổng thống Trump sẽ thúc đẩy thảo luận về cắt giảm vũ khí hạt nhân và cuộc xung đột tại Iran.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các bên đã thống nhất thời gian và địa điểm, nhưng vẫn đang trao đổi về chương trình nghị sự.

Trung Quốc chưa đề cập đến các nội dung sẽ được đưa ra bàn thảo tại cuộc gặp, nhưng theo giới quan sát, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tận dụng vai trò nước chủ nhà để khẳng định vị thế ngoại giao của Trung Quốc, duy trì ổn định quan hệ với Mỹ và tránh để Bắc Kinh bị cuốn vào những cam kết chiến lược bất lợi.

Cuộc gặp thượng đỉnh ngày 19/11 được các nhà phân tích đánh giá sẽ là phép thử đối với khả năng điều chỉnh quan hệ giữa Bắc Kinh, Moscow và Washington trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược, xung đột khu vực và những biến động sâu sắc của kinh tế toàn cầu.