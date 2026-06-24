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Trung Quốc vượt Mỹ dẫn đầu danh sách siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Thứ Tư, 11:11, 24/06/2026
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VOV.VN - Siêu máy tính LineShine do Trung Quốc tự phát triển đã đứng đầu danh sách TOP500 toàn cầu, đánh dấu sự trở lại vị trí dẫn đầu của nước này trong lĩnh vực siêu máy tính toàn cầu sau 9 năm.

Theo thông báo của Trung tâm Siêu máy tính Quốc gia Trung Quốc ở Thâm Quyến, tại Hội nghị Siêu máy tính quốc tế (ISC) 2026 tổ chức ở Hamburg, Đức ngày 23/6, siêu máy tính thế hệ mới LineShine của trung tâm này đã trở thành siêu máy tính đầu tiên trên thế giới vượt mốc 2 EFlops về hiệu năng duy trì, vượt trội hơn các siêu máy tính cấp E hàng đầu của Mỹ và châu Âu, đứng đầu Bảng xếp hạng Top500 lần thứ 67 về các siêu máy tính nhanh nhất thế giới công bố tại hội nghị.

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Siêu máy tính thế hệ mới LineShine (Ảnh: Báo Đặc khu Thâm Quyến)

Đây là lần đầu tiên một siêu máy tính của Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng kể từ sau siêu máy tính Sunway TaihuLight năm 2017.

Theo Tân Hoa xã, bên cạnh LineShine, các siêu máy tính hàng đầu khác được đưa vào danh sách Top 5 là El Capitan, Frontier và Aurora của Mỹ, cùng siêu máy tính Jupiter của Đức.

Chuyên gia Trung Quốc cho rằng, thành tựu này không chỉ là một cột mốc về hiệu năng, những bước đột phá và ứng dụng thực tiễn của LineShine đánh dấu một bước tiến lớn của ngành công nghiệp siêu máy tính nước này trong việc vượt qua các rào cản công nghệ nước ngoài và xây dựng một hệ sinh thái phần cứng và phần mềm độc lập, có thể kiểm soát được.

Tuy nhiên, cũng có phân tích cho rằng, thứ hạng mới này phản ánh nhiều hơn mong muốn của Trung Quốc trong việc thể hiện khả năng tự chủ của mình trong lĩnh vực hệ thống máy tính, hơn là vị thế của nước này trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu.

Dữ liệu chính thức cho thấy, tính đến giữa năm 2025, Trung Quốc đứng thứ hai toàn cầu về tổng sức mạnh tính toán, với 14 trung tâm siêu máy tính quốc gia đã được phê duyệt.

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Mỹ thúc đẩy xây dựng siêu máy tính lượng tử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ lượng tử và tăng cường an ninh mạng. Động thái mới thể hiện quyết tâm của Mỹ trong cuộc cạnh tranh công nghệ với Trung Quốc, với mục tiêu xây dựng siêu máy tính lượng tử hiệu năng cao vào năm 2028.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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