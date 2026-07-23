Cuộc gặp Ngoại trưởng Trung Quốc - Mỹ chuẩn bị cho trao đổi cấp cao

Thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio là “thiết thực, tích cực và mang tính xây dựng”. Hai bên nhất trí cùng nhau thực hiện đồng thuận quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước, phát huy vai trò của các kênh chính trị và ngoại giao, “chuẩn bị tốt cho trao đổi cấp cao trong giai đoạn tiếp theo, thúc đẩy quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa Trung Quốc và Mỹ đạt tiến triển thực chất”.

Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Mỹ tại Manila, Philippines ngày 22/7. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Tập Cận Bình có thể diễn ra vào cuối tháng 9/2026. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa xác nhận kế hoạch chuyến thăm.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Vương Nghị tái khẳng định năm nay là một “năm trọng đại” trong quan hệ Trung-Mỹ. Nguyên thủ hai nước đã tổ chức thành công cuộc gặp lịch sử tại Bắc Kinh, xác định mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng giữa hai bên. Theo ông, đây là bước tiến quan trọng mà hai cường quốc đạt được trong việc tìm kiếm con đường cùng tồn tại hòa bình, phù hợp với lợi ích cơ bản của người dân hai nước và kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế.

Ông cho rằng, trách nhiệm của Bắc Kinh và Washington hiện nay là tiếp tục con đường do nguyên thủ hai nước đã vạch ra, loại bỏ can thiệp và vượt qua trở ngại, đảm bảo đồng thuận giữa các nhà lãnh đạo chuyển thành đồng thuận và hành động của chính phủ và các lĩnh vực.

Ông Vương Nghị cũng làm rõ lập trường của Trung Quốc về “loạt phát ngôn và hành động tiêu cực” gần đây của Mỹ, yêu cầu Washington tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh, tuân thủ nguyên tắc “Một Trung Quốc”, kiểm soát hiệu quả mâu thuẫn và bất đồng, giải quyết các mối quan ngại chính đáng của Trung Quốc, biến “năm cơ hội” của quan hệ Trung-Mỹ thành hiện thực.

Cuộc gặp diễn ra vào thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang duy trì một thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ, trong khi Bắc Kinh gọi những cáo buộc này là “hoàn toàn bịa đặt”, đang khiến quan hệ hai bên đối mặt thêm thách thức.