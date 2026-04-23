Trung Quốc phát động chiến dịch 3 năm phòng chống tài chính bất hợp pháp

Theo Tân Hoa Xã, ngày 22/4, tại Bắc Kinh đã diễn ra Hội nghị toàn thể mở rộng của Ủy ban liên ngành về phòng ngừa và trấn áp các hoạt động tài chính bất hợp pháp năm 2026, đồng thời phát động, triển khai chiến dịch tổng thể trong lĩnh vực này.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc. Ảnh: AP

Tại hội nghị, Ủy ban liên ngành quyết định từ năm 2026 sẽ triển khai một chiến dịch kéo dài 3 năm nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi tài chính bất hợp pháp, hướng tới xây dựng cơ chế phòng ngừa và đấu tranh mang tính thường xuyên, đồng bộ và bài bản hơn.

Giới chức Trung Quốc cho biết, kể từ khi chiến dịch chuyên đề toàn quốc kéo dài 2 năm về trấn áp hành vi huy động vốn trái phép được phát động từ năm 2024, nhiều vụ án lớn đã bị xử lý nghiêm. Cùng với đó, cơ chế phối hợp phòng, chống ở 3 cấp địa phương đã được thiết lập trên diện rộng, sự phối hợp quản lý giữa các ngành tiếp tục được tăng cường, còn công tác tuyên truyền, giáo dục được đẩy mạnh hơn trước.

Nhà chức trách Trung Quốc đánh giá, chiến dịch trong giai đoạn vừa qua đã mang lại những kết quả quan trọng bước đầu, tạo nền tảng để nước này chuyển sang giai đoạn đấu tranh có tính hệ thống hơn.

Trên cơ sở đó, chiến dịch kéo dài 3 năm từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố, mở rộng thành quả đạt được, đồng thời thúc đẩy công tác phòng, chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp theo hướng thường xuyên hóa, thể chế hóa và chuẩn hóa.