Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ

Thứ Tư, 09:10, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc mới đây cho biết đã đạt bước tiến mới trong công nghệ trạm năng lượng Mặt Trời đặt trong không gian và truyền tải điện vi sóng không dây, bao gồm truyền tải điện năng ở mức kilowatt trên khoảng cách hơn 100 mét.

Theo thông tin từ Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Tây An của Trung Quốc, nhóm nghiên cứu do Viện sĩ Đoàn Bảo Nham dẫn đầu, đã tự phát triển một hệ thống kiểm chứng trên mặt đất có khả năng truyền tải điện vi sóng không dây đến nhiều mục tiêu di động, đạt được công suất kilowatt ở khoảng cách hơn 100 mét, giúp thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ trạm năng lượng Mặt Trời vũ trụ và truyền tải điện không dây vi sóng ở Trung Quốc.

trung quoc dat buoc tien moi ve truyen tai dien khong day trong vu tru hinh anh 1
Hệ thống kiểm chứng trên mặt đất cho trạm điện Mặt Trời trong không gian chụp ngày 16/4/2026. Ảnh: Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử Tây An

Hệ thống năng lượng Mặt Trời đặt trong không gian được thiết kế để thu thập năng lượng Mặt Trời trên quỹ đạo và truyền tải không dây đến các vệ tinh, tàu vũ trụ hoặc các cơ sở trên mặt đất. Viện sĩ Đoàn Bảo Nham cho biết, công nghệ này có thể hoạt động như một “trạm sạc vi sóng” trong không gian, giúp giảm sự phụ thuộc của vệ tinh truyền thống vào các tấm pin mặt trời của chính nó.

Nhóm nghiên cứu cho biết đã vượt qua một số thách thức kỹ thuật liên quan đến truyền tải không dây tầm xa, công suất cao và hiệu quả cao đến nhiều mục tiêu di động cùng một lúc. Theo dữ liệu thử nghiệm do các nhà nghiên cứu công bố, hệ thống đạt hiệu suất truyền tải dòng điện một chiều là 20,8% và công suất đầu ra là 1.180 watt ở khoảng cách hơn 100 mét.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết, một thiết bị bay không người lái đã nhận được công suất không dây ổn định 143 watt khi bay với tốc độ 30 km/giờ ở khoảng cách 30 mét.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc vũ trụ truyền tải điện không dây trạm năng lượng Mặt Trời
Tin liên quan

Trung Quốc sắp phòng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10
Trung Quốc triển khai điện toán không gian, đưa “bộ não” lên vũ trụ
Trung Quốc công bố mô hình vũ trụ số tái hiện 13,8 tỷ năm tiến hóa của vũ trụ
