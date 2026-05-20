Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương

“Một ngày không gặp tựa ba thu”

Mối quan hệ cá nhân thân thiết với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sự hội tụ lịch sử về vai trò của hai quốc gia là điểm toát lên từ bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại buổi hội đàm song phương sáng 20/5 tại Bắc Kinh. Ông Putin đã gọi quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia hiện đại.

Trong bài phát biểu khai mạc, nhà lãnh đạo Nga đã trích dẫn một câu thành ngữ Trung Quốc: “Một ngày không gặp tựa ba thu” để nói lên sự gắn bó giữa hai bên; đồng thời ca ngợi mối quan hệ Nga - Trung Quốc đang ở "mức cao chưa từng có".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo ở Đại lễ đường Nhân dân ngày 20/5. (Ảnh: Reuters)

“Người bạn thân mến của tôi”, ông Putin phát biểu về mối quan hệ với Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp. “Chúng tôi thực sự rất vui mừng được gặp ông. Chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên, cả trực tiếp và thông qua các trợ lý của chúng tôi trong chính phủ”. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh “sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị và hợp tác chiến lược” giữa hai nước.

Nhưng mối quan hệ cá nhân của hai nhà lãnh đạo chỉ là một trong nhiều điểm nhấn của mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai quốc gia. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc nêu rõ, quan hệ Trung Quốc - Nga đã bước vào giai đoạn mới phát triển chủ động và nhanh chóng hơn, với tin cậy chính trị không ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy, giao lưu nhân dân ngày càng bền chặt.

Hai bên tập trung vào năng lượng và an ninh cũng như mối quan hệ tổng thể giữa hai nước. Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Nga. Phát biểu tại hội đàm, ông Putin nói: “Động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế là sự hợp tác Nga-Trung trong lĩnh vực năng lượng. Trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, Nga tiếp tục duy trì vai trò là nhà cung cấp tài nguyên đáng tin cậy, trong khi Trung Quốc vẫn là người tiêu dùng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên này”.

Bắc Kinh tuyên bố trung lập trong cuộc xung đột trong khi vẫn duy trì quan hệ thương mại với Moscow bất chấp các lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính của Mỹ và châu Âu. Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của Nga về nguồn cung dầu khí. Xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc đã tăng 35% trong quý đầu tiên năm 2026 và Nga là một trong những nhà xuất khẩu khí đốt tự nhiên lớn nhất sang Trung Quốc. Kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn 30 lần trong 25 năm qua và liên tục vượt mốc 200 tỷ USD trong những năm gần đây.

Nga - Trung đồng điệu trong nhiều vấn đề toàn cầu

Không chỉ sâu sắc trong quan hệ kinh tế, thương mại, hai nước cũng đồng điệu trong một loạt các vấn đề toàn cầu hiện tại. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải “chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch” ở Trung Đông. “Việc sớm chấm dứt xung đột sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với sự ổn định nguồn cung năng lượng, sự vận hành trơn tru của chuỗi công nghiệp và cung ứng, cũng như trật tự thương mại quốc tế”, ông Tập Cận Bình nói.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự hợp tác giữa Trung Quốc và Nga trong chính sách đối ngoại là “một trong những yếu tố ổn định quan trọng trên trường quốc tế”. “Trong tình hình căng thẳng hiện nay trên trường quốc tế, sự hợp tác chặt chẽ của chúng ta đặc biệt cần thiết”, ông nói.

Đặt sang một bên những thỏa thuận hợp tác song phương cụ thể, chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã là một thành công nếu xét về khía cạnh hình ảnh chính trị của cả hai bên. Đây là biểu tượng mới của quan hệ Nga – Trung Quốc khi mà trật tự thế giới đang bị phân cực sâu sắc.