Trung Quốc sắp phòng tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10

Thứ Bảy, 08:44, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 8/5, tổ hợp tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10 và tên lửa đẩy Trường Chinh-7 đã được Trung Quốc chuyển đến bãi phóng, nhằm chuẩn bị cho một sứ mệnh phóng vào thời điểm thích hợp trong tương lai gần.

Nhiệm vụ phóng lần này bao gồm việc đưa một bộ đồ du hành vũ trụ mới, một máy chạy bộ và 6 thiết bị thí nghiệm khoa học lên trạm vũ trụ, đánh dấu số lượng dự án tải trọng lớn nhất được chuyển lên kể từ khi Trung Quốc xây dựng trạm vũ trụ.

trung quoc sap phong tau vu tru cho hang thien chau-10 hinh anh 1
Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10 được chuyển đến khu vực phóng. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo thông tin từ Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), việc đưa tàu Thiên Châu-10 đến bãi phóng được thực hiện vào sáng ngày 8/5. Hiện các cơ sở và thiết bị tại Bãi phóng Văn Xương ở tỉnh Hải Nam đang trong tình trạng tốt, các cuộc kiểm tra chức năng toàn diện và thử nghiệm chung dự kiến ​​sẽ được tiến hành theo kế hoạch trước khi phóng.

Tàu vũ trụ chở hàng Thiên Châu-10 dự kiến ​​sẽ mang theo gần 6,3 tấn vật tư lên quỹ đạo. Những vật tư thiết yếu này sẽ hỗ trợ công việc trên quỹ đạo và sinh hoạt hàng ngày của phi hành đoàn Thần Châu-23 và 24, bao gồm hơn 220 vật phẩm cho phi hành gia, trạm vũ trụ, tàu chở hàng và ứng dụng không gian, cùng 700 kg nhiên liệu đẩy.

Tiếp theo 2 bộ đồ mới đã được tàu Thiên Châu-9 đưa lên quỹ đạo, trong lần vận chuyển mới nhất này, trạm vũ trụ của Trung Quốc sẽ hoàn tất việc nâng cấp và thay thế toàn bộ các bộ đồ du hành vũ trụ.

Trên tàu chở hàng còn có một máy chạy bộ không gian mới và 6 thiết bị thí nghiệm khoa học với tổng trọng lượng khoảng 280 kg, dùng để tiến hành các thí nghiệm khoa học vũ trụ trong các lĩnh vực tiên tiến như vật lý chất lỏng và công nghệ hàng không vũ trụ trong điều kiện vi trọng lực. Đây là số lượng dự án tải trọng lớn nhất được mang lên kể từ khi Trung Quốc xây dựng trạm vũ trụ.

Trước đó, tàu chở hàng Thiên Châu-9 đã tách khỏi tổ hợp trạm vũ trụ Thiên Cung và quay trở lại khí quyển hôm 6 và 7/4, nhằm chuẩn bị một cổng kết nối cho tàu Thiên Châu-10. Các mảnh vỡ của Thiên Châu-9 đã rơi xuống vùng biển định sẵn ở Nam Thái Bình Dương.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
