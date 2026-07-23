Trung Quốc sẽ trang bị thiết bị kiểm tra thông minh hơn 90% cửa khẩu vào năm 2030

Theo bà Tôn Mai Quân, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong giai đoạn 2026-2030, nước này sẽ nỗ lực xây dựng mô hình quản lý thông minh, tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới và thể chế hóa các cơ chế phối hợp quản lý, nhằm nâng cao một cách có hệ thống trình độ hiện đại hóa của hải quan Trung Quốc.

Một trong những trọng tâm của hải quan nước này là đẩy nhanh quá trình nâng cấp hệ thống hải quan thông minh. Đến năm 2030, trên 90% cửa khẩu sẽ được trang bị thiết bị kiểm tra thông minh. Mô hình “AI + dữ liệu lớn + thiết bị thông minh” sẽ được áp dụng rộng rãi trong hoạt động hải quan, nhằm biến “thủ tục hải quan không tiếp xúc” trở thành tiêu chuẩn đối với cả doanh nghiệp và du khách.

Lễ khởi động xây dựng cửa khẩu thông minh Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) hồi tháng 2/2026. Ảnh: CRI

Trong khi đó, ông Vương Quân, Phó Tổng cục trưởng, cho biết Trung Quốc sẽ triển khai thêm nhiều thiết bị công nghệ cao để rút ngắn thời gian lưu giữ hàng hóa.

“Đẩy nhanh việc triển khai thiết bị quét thông minh, thiết bị đầu cuối cầm tay và robot kiểm tra, giúp sàng lọc container nhanh chóng, minh bạch, giảm đáng kể các thao tác thủ công tại chỗ như mở và dỡ hàng, giảm thiểu tối đa thời gian hàng hóa lưu lại tại cửa khẩu”.

Đối với các doanh nghiệp có uy tín cao, hải quan Trung Quốc sẽ triển khai mô hình thông quan “ETC thông minh” mới, sử dụng công nghệ quét không xâm lấn bằng thiết bị thông minh và xét duyệt hình ảnh thông minh từ máy kiểm tra, giúp xác định rủi ro chính xác theo phương pháp “mỗi doanh nghiệp, một thuật toán”, giảm thời gian thông quan gần một nửa và đạt độ chính xác 100%. Sau khi nâng cấp thuật toán giai đoạn hai, thời gian thông quan sẽ tiếp tục giảm thêm 30%.

Việt Nam và Trung Quốc hiện cũng đang thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo động lực mới cho thương mại nông sản song phương. Theo thông tin do ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam chia sẻ hồi cuối tháng 6 tại Diễn đàn Thương mại Rau quả Nông sản Việt Nam - Trung Quốc lần đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu dài hạn của hai nước là từng bước hướng tới mô hình thông quan không gián đoạn 24 giờ mỗi ngày, qua đó chuyển lợi thế địa lý thành lợi thế logistics thực sự, góp phần giảm áp lực ùn tắc tại cửa khẩu.