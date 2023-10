Trung Quốc sốc trước việc không thông qua nghị quyết về ngừng bắn tại Gaza

Trong một phát biểu sau cuộc bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về tình hình bạo lực tại Dải Gaza do Brazil soạn thảo, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết, “Trung Quốc lấy làm sốc và thất vọng” trước việc Hội đồng Bảo an không thông qua nghị quyết này.

Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân. Ảnh: Tân Hoa xã.

Theo Tân Hoa xã, đại diện Trung Quốc đánh giá bản dự thảo nghị quyết do Brazil đề xuất nhìn chung phản ánh được tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế, thể hiện bước khởi đầu để Hội đồng Bảo an thúc đẩy lệnh ngừng bắn và cũng có thể là văn bản duy nhất mà Hội đồng Bảo an có thể đạt được thỏa thuận trong hoàn cảnh hiện tại.

Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an lắng nghe tiếng nói của các nước Arab và người dân Palestine, thực hiện trách nhiệm và vai trò của mình trong việc ngừng bắn đình chiến, bảo vệ dân thường và tránh những thảm họa nhân đạo lớn hơn.

Được biết, ngày 18/10, dự thảo nghị quyết về tình hình Gaza do Brazil soạn thảo đã được 12 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ. Tuy nhiên, nghị quyết đã không được thông qua vì Mỹ bỏ phiếu phủ quyết với lý do văn bản này không đề cập tới quyền tự vệ của Israel.

Trong khi đó, trong thông báo mới nhất đăng trên trang web chính thức ngày 19/10, Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel đã khuyến cáo công dân nước này tại Israel trở về nước hoặc rời khỏi quốc gia này càng sớm càng tốt khi các chuyến bay thương mại vẫn đang hoạt động, nhằm tránh rủi ro và đảm bảo an toàn.

Thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, đợt xung đột quy mô lớn mới giữa Hamas và Israel hiện đang ngày càng trở nên ác liệt, Israel đã tuyên bố “tình trạng chiến tranh” và tình hình an ninh tại đây đang trở nên thêm phần nghiêm trọng và phức tạp. Theo cơ quan này, những người có điều kiện có thể rời khỏi Israel qua các cửa khẩu đường bộ bằng cách tự lái xe trên cơ sở đảm bảo an toàn và cam kết sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo việc cấp giấy tờ lãnh sự được thực hiện bình thường.