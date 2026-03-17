Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận mới về thương mại với Mỹ

Thứ Ba, 08:49, 17/03/2026
VOV.VN - Phái đoàn thương mại Trung-Mỹ đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Paris, Pháp. Theo tuyên bố từ phía Trung Quốc, hai bên đã đạt được một số đồng thuận mới và nhất trí xem xét thiết lập cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

Trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng kinh tế-thương mại và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh, các quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán mới tại Paris, Pháp.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trước cuộc hội đàm tại Paris, Pháp, ngày 15/3/2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Thông báo về kết quả đàm phán vào đêm muộn 16/3, ông Lý Thành Cương, Đại diện thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết: "Các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành tham vấn sâu sắc, thẳng thắn và mang tính xây dựng. Thông qua cuộc tham vấn lần này, hai bên đã đạt được đồng thuận bước đầu về một số vấn đề và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến trình tham vấn trong bước tiếp theo".

Trong bản tin sau đó, Tân Hoa xã cho biết thêm, hai bên đã tham vấn về các vấn đề kinh tế - thương mại cùng quan tâm, như thỏa thuận thuế quan, thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, duy trì các đồng thuận đạt được trong các cuộc tham vấn trước đó và “đạt được một số đồng thuận mới”.

Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu thiết lập một cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế - thương mại Trung - Mỹ, tăng cường đối thoại và liên lạc, quản lý ổn thỏa bất đồng, mở rộng hợp tác thiết thực và thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương phát triển bền vững, ổn định và tích cực.

Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong tuyên bố, sau 5 vòng tham vấn thương mại năm ngoái, hai nước đã đạt được một loạt kết quả, mang lại sự chắc chắn và ổn định hơn cho quan hệ kinh tế - thương mại song phương và nền kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, ông cũng phản đối việc Mỹ áp đặt thuế quan đơn phương, trong đó có việc điều tra theo Mục 301, hối thúc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp này, đồng thời tuyên bố “sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Các cuộc đàm phán tại Paris được xem là bước chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 đến 2/4 của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc. Tuy nhiên, trong một phát biểu với các phóng viên ngày 16/3, ông Trump cho biết, Nhà Trắng đã đề nghị hoãn chuyến thăm khoảng một tháng, trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào cuộc chiến với Iran.

 

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc khẳng định vẫn duy trì liên lạc với Mỹ về chuyến thăm của Donald Trump

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (16/3) không đưa ra bình luận về khả năng hoãn chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chỉ cho biết vẫn duy trì liên lạc với Washington về vấn đề này.

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (16/3) không đưa ra bình luận về khả năng hoãn chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chỉ cho biết vẫn duy trì liên lạc với Washington về vấn đề này.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng điều tra Mục 301 để dựng rào cản thương mại

VOV.VN - Trung Quốc ngày 16/3 tiếp tục lên tiếng chỉ trích Mỹ lạm dụng cơ chế điều tra theo Mục 301, cho rằng Washington đang lấy lý do “lao động cưỡng bức” để dựng thêm rào cản thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc và nhiều đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

VOV.VN - Trung Quốc ngày 16/3 tiếp tục lên tiếng chỉ trích Mỹ lạm dụng cơ chế điều tra theo Mục 301, cho rằng Washington đang lấy lý do “lao động cưỡng bức” để dựng thêm rào cản thương mại đối với hàng hóa Trung Quốc và nhiều đối tác kinh tế lớn trên thế giới.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ áp dụng AI trong chiến dịch quân sự

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động quân sự gần đây, cảnh báo nguy cơ công nghệ này có thể dẫn đến những thảm họa ngoài tầm kiểm soát của con người, giống như trong các bộ phim viễn tưởng.

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Trung Quốc mới đây đã chỉ trích mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các hoạt động quân sự gần đây, cảnh báo nguy cơ công nghệ này có thể dẫn đến những thảm họa ngoài tầm kiểm soát của con người, giống như trong các bộ phim viễn tưởng.

