Trung Quốc thúc đẩy tạo việc làm nhờ AI và giảm rủi ro mất việc vì AI

Trung Quốc cũng tìm cách giảm thiểu các tác động từ tình trạng mất việc do các ứng dụng AI gây ra, qua đó góp phần xây dựng một mô hình phát triển thân thiện với việc làm.

Ngày 3/9/2026, các nhân viên tiến hành thu thập dữ liệu cho nhiều kịch bản khác nhau tại trung tâm thu thập và đào tạo dữ liệu robot AI hiện thân của một công ty ở tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: VCG

Văn bản do Văn phòng Quốc vụ viện (Chính phủ) Trung Quốc ban hành cuối tuần qua, nêu rõ 18 nhiệm vụ chính trên 6 lĩnh vực, bao gồm tạo việc làm nhờ AI, ứng dụng AI thân thiện với việc làm, nâng cao trình độ số và năng lực làm việc của lực lượng lao động, thúc đẩy ứng dụng AI trong nâng cao chất lượng dịch vụ việc làm, đảm bảo quyền của người lao động và an sinh xã hội, hoàn thiện hệ thống giám sát và cảnh báo sớm về vấn đề việc làm liên quan đến ứng dụng AI.

Văn bản này nhằm mục đích phát huy vai trò tích cực của AI trong việc tạo ra cơ hội việc làm, chuyển đổi các vị trí việc làm truyền thống, nâng cao chất lượng việc làm và khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, đồng thời giảm thiểu tác động của tình trạng mất việc làm liên quan đến AI, đảm bảo các tiến bộ công nghệ và nâng cấp công nghiệp song hành với tăng trưởng việc làm và cải thiện đời sống người dân.

Để tăng cường tiềm năng tạo việc làm của AI, văn bản kêu gọi mở rộng cơ hội việc làm trong các lĩnh vực mới nổi, giúp các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa giữ chân và mở rộng lực lượng lao động, phát triển các mô hình việc làm và khởi nghiệp mới liên quan đến AI, cũng như đẩy nhanh sự phát triển của các ngành nghề mới liên quan đến AI.

Văn bản cũng kêu gọi xây dựng một lộ trình ứng dụng AI thân thiện với việc làm, bao gồm khai thác tiềm năng việc làm của AI trong các ngành công nghiệp truyền thống, giảm bớt áp lực mất việc do ứng dụng AI gây ra và thiết lập các cơ chế để đánh giá rủi ro việc làm liên quan đến công nghệ này.

Để nâng cao trình độ số và khả năng tìm việc làm của người lao động, văn bản kêu gọi các nỗ lực phối hợp để phát triển nhân tài AI sáng tạo và triển khai các chương trình đào tạo AI chuyên biệt, khuyến khích sinh viên tốt nghiệp đại học, lao động di cư và người thất nghiệp tham gia các khóa đào tạo về việc làm và khởi nghiệp trong lĩnh vực AI.

Về dịch vụ việc làm, văn bản kêu gọi sử dụng AI để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các chính sách việc làm, nâng cao trí tuệ và hiệu quả của các dịch vụ việc làm, tăng cường hỗ trợ cho người lao động chuyển đổi sang công việc hoặc nghề nghiệp mới.

Văn bản cũng nhấn mạnh việc cải thiện quyền của người lao động và hệ thống an sinh xã hội để theo kịp những thay đổi của công nghệ. Các biện pháp bao gồm cải thiện việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động để phù hợp với sự cộng tác giữa con người và AI, hoàn thiện chế độ an sinh xã hội cho người làm việc linh hoạt và những người làm việc theo các hình thức mới, kiện toàn cơ chế phân phối thu nhập để thích ứng với sự phát triển của AI.

Để ứng phó với các rủi ro tiềm tàng liên quan đến việc làm phát sinh từ ứng dụng AI, văn bản đề xuất tăng cường hệ thống giám sát rủi ro việc làm và cảnh báo sớm liên quan đến ứng dụng AI, đẩy mạnh nghiên cứu tác động của AI đối với việc làm và cải thiện các cơ chế ứng phó với các rủi ro việc làm mới nổi.

Các hướng dẫn mới nhất này phù hợp với Quy hoạch 5 năm về thực hiện chiến lược “ưu tiên việc làm” do Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành hồi tháng 6, trong đó kêu gọi thúc đẩy sáng kiến “​AI +”, khuyến khích các dự án khởi nghiệp ứng dụng AI sáng tạo, đẩy mạnh thương mại hóa các thành tựu công nghệ, khám phá các hình thức làm việc mới dựa trên sự cộng tác giữa con người và AI, đồng thời tăng cường vai trò của AI trong việc tạo ra cơ hội việc làm.