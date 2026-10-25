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Trung Quốc lập kỷ lục Guinness thế giới về số robot hình người nhảy cùng lúc

Chủ Nhật, 19:47, 25/10/2026
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VOV.VN - Ngày 24/10, 110 robot hình người đã lập kỷ lục Guinness thế giới về số robot hình người nhảy múa cùng lúc nhiều nhất tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.


Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với màn trình diễn 110 robot

110 robot hình người Expedition A3 có kích thước như người thật, do công ty AgiBot của Trung Quốc phát triển, đã cùng thực hiện một màn trình diễn vũ đạo đồng bộ và thay đổi đội hình bằng cách sử dụng nền tảng điều khiển cụm LinkBots và công nghệ định vị băng tần siêu rộng (UWB), cho phép độ chính xác ở mức centimet. Theo công ty, thử thách này đã kiểm tra khả năng phối hợp số lượng lớn robot trong khi vẫn duy trì định vị chính xác của hệ thống.

Trong màn trình diễn, 110 robot đã thực hiện một loạt các chuyển động đồng bộ một cách liền mạch, bao gồm định vị, nhảy, tạo sóng, lộn nhào, thay đổi đội hình và xếp số.

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110 robot lập kỷ lục Guinness thế giới về biểu diễn vũ đạo cùng lúc (Ảnh: Dazhong News).

Ông Vương Sấm, Phó Chủ tịch cấp cao tại Agibot, cho biết hơn 100 robot biểu diễn này đều là các mẫu sản phẩm được sản xuất hàng loạt, không có bất kỳ thiết bị nào là bản trình diễn được tinh chỉnh riêng. Mỗi robot đều đã được chuẩn hóa ngay tại dây chuyền sản xuất.

Ông nhấn mạnh: “Expedition A3 là thế hệ mới nhất trong dòng robot hình người kích thước thật của chúng tôi, từng thiết lập nhiều kỷ lục thế giới. Toàn bộ thiết kế của robot này đều hướng tới mục tiêu triển khai thực tế, để trở thành một lực lượng sản xuất hiệu quả và đích thực. Chúng tôi đặt mục tiêu dẫn đầu thế giới về khả năng triển khai các loại robot, qua đó thực sự biến chúng thành lực lượng sản xuất của tương lai”.

Theo công ty, thử thách xác lập kỷ lục Guinness thế giới lần này không đánh dấu sự kết thúc quá trình phát triển công nghệ, mà là điểm khởi đầu cho việc triển khai trên quy mô lớn. Sau sự kiện, các robot này sẽ từng bước được triển khai trong nhiều lĩnh vực, gồm dịch vụ công, văn hóa - du lịch và giải trí, các không gian doanh nghiệp hoặc triển lãm, cũng như nghiên cứu khoa học và giáo dục.

Phát triển hơn 400 mẫu robot hình người

Tháng 6/2026, Trung Quốc đã khởi động một chương trình chuyên biệt, tập trung vào các hoạt động huấn luyện trong môi trường thực tế cho robot hình người và trí tuệ hiện thân, nhằm thúc đẩy việc triển khai và ứng dụng thường xuyên các sản phẩm robot hình người và trí tuệ hiện thân trong môi trường sản xuất cũng như đời sống thực tế, từ đó đẩy nhanh quá trình phát triển quy mô lớn của các công nghệ này.

Chương trình đặt mục tiêu phát triển hơn 100 kịch bản ứng dụng có giá trị cao, đồng thời xây dựng năng lực triển khai quy mô lớn cho hàng chục nghìn robot vào cuối năm 2026.

Trong cuộc họp báo ngày 19/10, một quan chức của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, nước này đã phát triển hơn 400 mẫu robot hình người và sản xuất hơn 40.000 robot trong 6 tháng đầu năm 2026. Sản lượng cả năm dự kiến ​​sẽ vượt 100.000 robot. Ngoài ra, hơn 300 kịch bản ưu tiên đang được nhắm đến để triển khai thử nghiệm và ứng dụng trên thực tế.

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Trung Quốc đẩy nhanh ứng dụng AI, robot vào thương mại

VOV.VN - Trung Quốc đã ban hành văn bản “Ý kiến về việc thúc đẩy phát triển thương mại bằng khoa học công nghệ”, đề ra 18 nhóm biện pháp ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), robot, dữ liệu lớn và các công nghệ số vào sản xuất, lưu thông, bán lẻ và tiêu dùng dịch vụ.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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