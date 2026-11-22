Theo thông tin được công bố, hiện Trung Quốc đã xây dựng 1.260 nhà máy 5G với cơ cấu phân loại, phân cấp và đặc sắc riêng; đồng thời phát triển hơn 360 nền tảng Internet công nghiệp có sức ảnh hưởng nhất định. Số thiết bị công nghiệp kết nối với các nền tảng trọng điểm đã vượt 100 triệu thiết bị.

Trung Quốc đã triển khai hơn 27.000 dự án "5G + Internet công nghiệp". Ảnh CCTV

Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Kỹ thuật và Tiêu chuẩn thuộc Viện Thông tin và Truyền thông Trung Quốc, ông Thang Lập Ba, cho biết: “Trung Quốc đã triển khai hơn 27.000 dự án ‘5G + Internet công nghiệp’, góp phần đáng kể nâng cao chất lượng, giảm chi phí và tăng hiệu quả cho các lĩnh vực công nghiệp. Việc tích hợp ứng dụng ở quy mô lớn cũng thúc đẩy nâng cấp ngành.”

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc bắt đầu triển khai thí điểm các thành phố ứng dụng tích hợp “5G + Internet công nghiệp” từ năm 2024. Các thành phố thí điểm sẽ xây dựng các cụm ngành và hệ sinh thái đổi mới “5G + Internet công nghiệp” có hiệu ứng dẫn dắt ở cấp quốc gia và khu vực, thúc đẩy ứng dụng tích hợp quy mô lớn.

10 thành phố thuộc đợt thí điểm đầu tiên gồm Nam Kinh, Vũ Hán, Thanh Đảo, Thâm Quyến, Tô Châu, Thượng Hải, Ninh Ba, Quảng Châu, Thẩm Dương và Thành Đô sẽ có tổng cộng 235 nhà máy được đưa vào danh mục nhà máy 5G, chiếm 18,7% tổng số cả nước. Hiện Trung Quốc đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thí điểm thành phố ứng dụng tích hợp “5G + Internet công nghiệp” năm 2026.

Một số mô hình ứng dụng "5G + Internet công nghiệp" tại Trung Quốc. Ảnh CCTV

Tổng kinh tế sư Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, ông Cao Đông Thăng cho biết, Trung Quốc sẽ triển khai sâu rộng hành động phát triển nhà máy thông minh theo từng cấp độ, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu ngành xây dựng nhà máy thông minh dẫn dắt, triển khai có trật tự thí điểm mạng riêng 5G độc lập, đẩy nhanh xây dựng nhà máy 5G và tăng cường nghiên cứu tiên phong về tích hợp 6G với công nghiệp.

Hiện Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã ban hành hướng dẫn ứng dụng tích hợp Internet công nghiệp cho các ngành như sản xuất hàng không, thiết bị nông nghiệp, thép và công nghiệp điện tử; xây dựng cẩm nang tham khảo về các tình huống sản xuất thông minh, đồng thời quảng bá hơn 5.600 tình huống điển hình.