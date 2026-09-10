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Trung Quốc và Mỹ xúc tiến trao đổi cấp cao, tham vấn giảm thuế đối ứng

Thứ Năm, 15:49, 10/09/2026
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VOV.VN - Trung Quốc và Mỹ đang duy trì trao đổi về việc sắp xếp tương tác giữa nguyên thủ hai nước trong năm nay, đồng thời tham vấn về khuôn khổ giảm thuế đối ứng trị giá 30 tỷ USD.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết, Trung Quốc và Mỹ vẫn duy trì liên lạc về việc thu xếp các hoạt động tương tác giữa nguyên thủ hai nước trong năm nay.

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Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại cuộc gặp ở London tháng 6/2025 (Ảnh: AP)

Ông cho biết phía Trung Quốc đã công bố thông tin về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Vương Nghị với Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc; đồng thời nhấn mạnh ngoại giao nguyên thủ có vai trò dẫn dắt chiến lược “không thể thay thế” đối với quan hệ Trung - Mỹ.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các nhóm phụ trách kinh tế - thương mại của hai nước đang tích cực triển khai nhận thức chung mà nguyên thủ hai nước đạt được tại cuộc gặp ở Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hoàng Linh cho biết hai bên đang tham vấn về khuôn khổ giảm thuế đối ứng trị giá 30 tỷ USD, với mục tiêu sớm đưa thỏa thuận vào thực hiện.

Các phát biểu trên cho thấy Bắc Kinh và Washington đang tiếp tục duy trì các kênh tiếp xúc ở cả cấp cao lẫn cấp làm việc, trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn chịu tác động bởi những khác biệt về thương mại, công nghệ, an ninh và địa chính trị.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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