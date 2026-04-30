Trung Quốc dọa đáp trả nếu EU không nới lỏng rào cản công nghiệp, công nghệ

Thứ Năm, 09:12, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (29/4) cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu Liên minh châu Âu không sửa đổi các quy định mới mà Trung Quốc coi là mang tính phân biệt đối xử liên quan đến lĩnh vực công nghiệp và công nghệ.

Phát biểu với báo giới, một nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết các đề xuất như đạo luật “Mua hàng châu Âu” và quy định an ninh mạng sửa đổi của Liên minh châu Âu đang gây bất lợi cho hợp tác thương mại song phương. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh những chính sách này vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.

 Trung Quốc cũng đã gửi danh sách đề xuất điều chỉnh tới Ủy ban châu Âu. Các cơ quan đại diện Trung Quốc tại châu Âu cũng đang tích cực vận động chính phủ các nước thành viên.

trung quoc doa dap tra neu eu khong noi long rao can cong nghiep, cong nghe hinh anh 1
Ảnh minh hoạ: Reuters

Tranh cãi tập trung vào các quy định an ninh mạng mới, trong đó EU dự kiến loại bỏ dần thiết bị từ các nhà cung cấp bị coi là “rủi ro cao” trong lĩnh vực trọng yếu.  Trung Quốc đề nghị xóa bỏ các tiêu chí liên quan đến “quốc gia gây lo ngại” và “rủi ro cao”.

Bên cạnh đó, “Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp” của EU nhằm tăng sức cạnh tranh của các ngành sản xuất trong khối  cũng bị Trung Quốc phản đối. Dự luật đặt ra yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa, tiêu chuẩn phát thải thấp và các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ trong đấu thầu công và trợ cấp sản xuất.

Giới quan sát cho rằng, căng thẳng thương mại - công nghệ giữa Trung Quốc và EU có nguy cơ gia tăng nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung trong giai đoạn xây dựng chính sách hiện nay.

phat ngon vien Bo Ngoai giao Trung Quoc Quach Gia Con -bo ngoai giao trung quoc.jpg

Trung Quốc bác cáo buộc đánh cắp công nghệ AI của Mỹ

VOV.VN - Liên quan đến cáo buộc Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ từ các phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (24/4) tuyên bố, các cáo buộc này là vô căn cứ và phản đối chiến dịch bôi nhọ của Mỹ nhằm vào những thành tựu của Trung Quốc trong phát triển ngành công nghiệp AI.

Hồng Nhung/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
Trung Quốc dọa đáp trả EU về Đạo luật tăng tốc công nghiệp

VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra hôm 27/4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) xóa bỏ các điều khoản phân biệt đối xử và cảnh báo sẽ đáp trả nếu đề xuất của Trung Quốc bị phớt lờ.

Séc kêu gọi EU thay đổi các quy định kìm hãm ngành công nghiệp

VOV.VN - Thủ tướng Séc Andrej Babiš mới đây cho biết, nước này sẽ tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các quốc gia châu Âu để giảm bớt các quy định của EU, hiện đang làm chậm sự phát triển của ngành công nghiệp châu Âu trong bối cảnh ngành này đang đối mặt với nhiều thách thức.

VOV.VN - Thủ tướng Séc Andrej Babiš mới đây cho biết, nước này sẽ tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các quốc gia châu Âu để giảm bớt các quy định của EU, hiện đang làm chậm sự phát triển của ngành công nghiệp châu Âu trong bối cảnh ngành này đang đối mặt với nhiều thách thức.

Ấn Độ xem xét tác động pháp lý từ các cuộc điều tra công nghiệp của Mỹ

VOV.VN - Ngày 16/3, Ấn Độ cho biết nước này đang tiến hành đánh giá các tác động pháp lý từ các cuộc điều tra mới của Mỹ liên quan đến tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại các quốc gia đối tác thương mại, trong đó có Ấn Độ.

