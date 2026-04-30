Trung Quốc dọa đáp trả nếu EU không nới lỏng rào cản công nghiệp, công nghệ

Phát biểu với báo giới, một nhà ngoại giao Trung Quốc cho biết các đề xuất như đạo luật “Mua hàng châu Âu” và quy định an ninh mạng sửa đổi của Liên minh châu Âu đang gây bất lợi cho hợp tác thương mại song phương. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng nhấn mạnh những chính sách này vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Trung Quốc cũng đã gửi danh sách đề xuất điều chỉnh tới Ủy ban châu Âu. Các cơ quan đại diện Trung Quốc tại châu Âu cũng đang tích cực vận động chính phủ các nước thành viên.

Tranh cãi tập trung vào các quy định an ninh mạng mới, trong đó EU dự kiến loại bỏ dần thiết bị từ các nhà cung cấp bị coi là “rủi ro cao” trong lĩnh vực trọng yếu. Trung Quốc đề nghị xóa bỏ các tiêu chí liên quan đến “quốc gia gây lo ngại” và “rủi ro cao”.

Bên cạnh đó, “Đạo luật Tăng tốc Công nghiệp” của EU nhằm tăng sức cạnh tranh của các ngành sản xuất trong khối cũng bị Trung Quốc phản đối. Dự luật đặt ra yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa, tiêu chuẩn phát thải thấp và các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ trong đấu thầu công và trợ cấp sản xuất.

Giới quan sát cho rằng, căng thẳng thương mại - công nghệ giữa Trung Quốc và EU có nguy cơ gia tăng nếu hai bên không tìm được tiếng nói chung trong giai đoạn xây dựng chính sách hiện nay.