Trung Quốc viện trợ nhân đạo cho Iran và 3 nước Trung Đông

Thứ Tư, 10:23, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (17/3) tuyên bố sẽ viện trợ cho 4 nước Trung Đông, trong đó có Iran, nhằm giảm bớt khủng hoảng nhân đạo cho người dân khu vực.

Thông báo về viện trợ nhân đạo cho Iran được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đưa ra tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ông Lâm nhấn mạnh, xung đột đã gây “thảm họa nhân đạo nghiêm trọng” cho người dân Iran và các quốc gia Trung Đông.

trung quoc vien tro nhan dao cho iran va 3 nuoc trung Dong hinh anh 1
Phát ngôn viên Lâm Kiếm. Ảnh: CCTV.

“Trung Quốc quyết định cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho Iran, Jordan, Lebanon và Iraq. Hy vọng điều này sẽ giúp giảm bớt tình trạng khó khăn về nhân đạo mà người dân địa phương đang đối mặt. Trung Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến sự, thúc đẩy việc sớm khôi phục hòa bình và ổn định khu vực, ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo lan rộng hơn nữa”, phát ngôn viên Lâm Kiếm nói.

Thông báo được người phát ngôn đưa ra khi trả lời câu hỏi về việc Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) mới đây tuyên bố, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đã trở thành “tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng”, ảnh hưởng đến 25 triệu người tị nạn trong khu vực. Iran phải chịu nhiều thương vong dân sự, Lebanon có khoảng 800.000 người phải dời bỏ nhà cửa, trong khi Jordan, Iraq và các quốc gia khác cũng bị ảnh hưởng.

Trước đó, người phát ngôn đã kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng ở eo biển Hormuz, ngay lập tức ngừng các hoạt động quân sự, tránh leo thang căng thẳng hơn nữa và ngăn chặn tình trạng bất ổn khu vực gây ảnh hưởng thêm đến nền kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc hiện vẫn đang tìm cách làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột ở Iran. Trong cuộc điện đàm mới nhất với Ngoại trưởng Qatar hôm 15/3, Đặc phái viên nước này về vấn đề Trung Đông nhấn mạnh, đạt được thỏa thuận ngừng bắn và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại đàm phán là đồng thuận chung của cộng đồng quốc tế. Điều quan trọng là phải biến các đồng thuận này thành hành động thực tế. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng cho rằng chiến sự “đáng lẽ không được xảy ra” và kêu gọi chấm dứt giao tranh.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Châu Âu có thể “ra điều kiện” với ông Trump về Iran để đổi lấy hỗ trợ cho Ukraine
VOV.VN - Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nhận định châu Âu có thể đề xuất với ông Trump điều mà ông mong muốn, đó là hỗ trợ quân sự nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz. Đổi lại, điều kiện của châu Âu là Washington phải cung cấp đầy đủ hỗ trợ để Ukraine đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Quan chức tình báo Mỹ từ chức để phản đối cuộc chiến tại Iran
VOV.VN - Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm đột ngột tuyên bố từ chức vào hôm 17/3, do “lương tâm” không cho phép ủng hộ cuộc chiến của Mỹ tại Iran.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Israel đang tìm cách tạo đột biến chính trị ở Iran
VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 17/3 tuyên bố nước ông đang tìm cách làm suy yếu chế độ Iran để tạo điều kiện cho một cuộc nổi dậy. Đây là động thái phản hồi của ông Netanyahu trước vụ ám sát Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij của Iran đêm 16/3.

