  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Truyền thông Iran tiết lộ “chưa có phái đoàn nào tới Islamabad”

Thứ Ba, 15:59, 21/04/2026
VOV.VN - Truyền hình nhà nước Iran ngày 21/4 cho biết "chưa có phái đoàn nào của Iran tới Islamabad cho đến thời điểm hiện tại”, trong bối cảnh xuất hiện nhiều suy đoán về khả năng diễn ra các cuộc đàm phán với Mỹ.

Thông điệp này nhiều khả năng phản ánh những tranh luận nội bộ trong hệ thống chính trị Iran về cách thức phản ứng trước việc Hải quân Mỹ bắt giữ một tàu container treo cờ Iran vào cuối tuần qua. Cho đến nay, chưa có quan chức nào xác nhận việc cử phái đoàn tới Islamabad, Pakistan dù các bên liên quan đã trong trạng thái sẵn sàng cho khả năng đàm phán trong nhiều ngày qua.

Truyền thông Iran tiết lộ “chưa có phái đoàn nào tới Islamabad”. Ảnh minh họa: AP

Phó Tổng thống JD Vance dự kiến sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham gia các cuộc tiếp xúc. Phía Iran hiện chưa công bố người dẫn đầu đoàn đàm phán. Trong cuộc trao đổi gần đây nhất, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf là người đứng đầu phái đoàn Iran.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump ngày 20/4 khẳng định Iran “sẽ phải đàm phán” giữa bối cảnh thông tin về các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra tại Pakistan vẫn chưa rõ ràng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngắn qua điện thoại trên chương trình phát thanh “The John Fredericks Show”, ông Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng Tehran sẽ tham gia bàn đàm phán, đồng thời cảnh báo về hậu quả nếu điều này không xảy ra.

“Chắc chắn họ sẽ đàm phán còn nếu không, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề chưa từng thấy trước đây", ông Trump nói, đồng thời cho biết: “Hy vọng họ sẽ đạt được một thỏa thuận công bằng và tái thiết đất nước”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh, khi làm được điều đó, “họ (Iran- ND) sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân”. Trước khi kết thúc cuộc gọi, ông Trump một lần nữa biện minh cho hành động quân sự của Mỹ.

“Tôi phải nói rằng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ở Iran. Chúng tôi buộc phải làm vậy", ông Trump nói. Theo Tổng thống Mỹ: “Chúng tôi đã làm rất tốt và sẽ sớm khép lại vấn đề này, mọi người rồi sẽ hài lòng".

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: AP
Tin liên quan

Mỹ và Iran bước vào thế giằng co giữa "kết quả tức thì" và "cuộc chơi dài hạn"

VOV.VN - Khi Mỹ và Iran nỗ lực lần thứ hai nhằm đạt được một thỏa thuận, phong cách đàm phán của hai bên đang có nhiều điểm xung đột trực tiếp với nhau.

Ông Trump cho rằng Iran “chắc chắn sẽ đàm phán”

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 20/4 khẳng định Iran “sẽ phải đàm phán” giữa bối cảnh thông tin về các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra tại Pakistan vẫn chưa rõ ràng.

Giá xăng dầu hôm nay 21/4: Giá dầu giảm khi kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran hạ nhiệt

VOV.VN - Theo Reuters, giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều giảm sau khi thị trường kỳ vọng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể diễn ra trong tuần này, qua đó giúp nguồn cung dầu từ khu vực sản xuất quan trọng tại Trung Đông được nối lại.

