Giá xăng dầu hôm nay 21/4: Giá dầu giảm khi kỳ vọng đàm phán Mỹ - Iran hạ nhiệt

Giá dầu quay đầu giảm

Cụ thể, tính đến 00:03 GMT, giá dầu Brent giảm 95 cent, tương đương 1%, xuống 94,53 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn tháng 5 của Mỹ giảm 1,54 USD, tương đương 1,72%, xuống 88,07 USD/thùng.

Hợp đồng WTI tháng 5 sẽ hết hạn vào thứ Ba, trong khi hợp đồng tháng 6 – được giao dịch sôi động hơn – giảm 1,09 USD, tương đương 1,3%, xuống còn 86,37 USD/thùng.

Trước đó, cả hai chỉ số chuẩn đều tăng mạnh trong phiên thứ Hai 20/4, với Brent tăng 5,6% và WTI tăng 6,9%, sau khi Iran một lần nữa đóng cửa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng toàn cầu – và Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran trong khuôn khổ lệnh phong tỏa các cảng của nước này.

Tuy nhiên, nhà đầu tư hiện tập trung vào khả năng các cuộc đàm phán trong tuần này có thể dẫn đến gia hạn lệnh ngừng bắn hoặc đạt được thỏa thuận cuối cùng, dù rủi ro xung đột và gián đoạn nguồn cung dầu vẫn còn hiện hữu.

Một quan chức cấp cao của Iran cho biết với Reuters rằng, Tehran đang cân nhắc tham gia các cuộc đàm phán hòa bình tại Pakistan, sau những nỗ lực của Islamabad nhằm thúc đẩy chấm dứt các lệnh cấm vận của Mỹ.

Cuộc phong tỏa hiện nay đang trở thành trở ngại lớn đối với khả năng Tehran tái tham gia tiến trình hòa bình, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần sẽ hết hạn vào tuần này.

Trong báo cáo mới nhất, các nhà phân tích tại Citi cho biết, họ vẫn nghiêng về khả năng các bên ký biên bản ghi nhớ và/hoặc gia hạn lệnh ngừng bắn trong tuần này, qua đó mở đường cho một thỏa thuận rộng hơn. Tuy nhiên, Citi cũng lưu ý kịch bản gián đoạn kéo dài vẫn có thể xảy ra nếu các cuộc đàm phán gặp trở ngại.

Nhấn mạnh những bất định xung quanh tiến trình đàm phán, một quan chức Iran cho biết, chưa có quyết định cuối cùng về việc tham dự, trong khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cáo buộc việc Mỹ tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đang cản trở các cuộc đàm phán tiếp theo.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm nhà đàm phán hàng đầu Mohammad Baqer Qalibaf cũng nhấn mạnh rằng Tehran sẽ không tham gia đàm phán dưới sức ép hoặc đe dọa.

Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu tăng 6% do lo ngại về sự đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

Cụ thể, giá dầu đã tăng hơn 6% trong phiên giao dịch đầu tuần do lo ngại rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể sụp đổ sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran và giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị đình trệ phần lớn.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 5,51 USD, tương đương 6,1%, lên 95,89 USD một thùng vào lúc 07:52 GMT và giá dầu West Texas Intermediate của Mỹ tăng 5,46 USD, tương đương 6,5%, lên 89,31 USD.

Theo dữ liệu của Kpler, hơn 20 tàu đã đi qua eo biển vào thứ Bảy (18/3), chở theo dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, kim loại và phân bón. Đây là số lượng tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này cao nhất kể từ ngày 1/3.

Giá xăng dầu trong nước giữ nguyên

Ở thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh từ 0h00 ngày 16/4/2026. Cụ thể, giá xăng RON95-III tăng 220 đồng/lít giá bán là 23.760 đồng/lít; giá xăng E5RON92 tăng 250 đồng lít, giá bán được áp dụng là 22.590 đồng/lít; Xăng E10 tăng 90 đồng/lít, giá bán lẻ là 23.160 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S kỳ này giảm thêm 1.920 đồng/lít, giá bán đang là 31.040 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 590 đồng/lít, giá bán hiện tại là 37.110 đồng/lít; Giá dầu mazut 180CST 3.5S sau khi giảm 2.280 đồng/lít, giá bán được niêm yết là 20.280 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel 400 đồng/lít; dầu mazut 800 đồng/lít và không chi Quỹ Bình ổn đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.