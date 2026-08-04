English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tứ Xuyên (Trung Quốc) sơ tán hơn 900.000 lượt người phòng thiên tai

Thứ Ba, 11:10, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc đã phải sơ tán hơn 920.000 người khỏi các khu vực nguy hiểm kể từ đầu mùa lũ.

Mưa lớn đã trút xuống nhiều khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), trong 2 ngày 2 và 3/8, gây ra 8 thảm họa địa chất và khiến hơn 40.000 người phải sơ tán, theo chính quyền địa phương.

tu xuyen trung quoc so tan hon 900.000 luot nguoi phong thien tai hinh anh 1
Từ 29/7, nhiều khu vực ở Tứ Xuyên đã trải qua các đợt mưa lớn liên tục, khiến chính quyền địa phương phải đưa người dân đi sơ tán. Ảnh: Sở Tài nguyên thiên nhiên tỉnh Tứ Xuyên.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai địa chất tỉnh này cho biết, mưa lớn đã tấn công các khu vực Tây Bắc và Đông Bắc lưu vực Tứ Xuyên cùng thành phố Lư Châu từ 8h sáng 2/8 đến 8h sáng 3/8, với lượng mưa tối đa lên tới 192 mm tại làng Nông Tân, thành phố Quảng An. Trong số 8 thảm họa địa chất, 3 vụ xảy ra ở thành phố Nghi Tân, 2 vụ ở Tư Dương, 2 vụ ở Mi Sơn và 1 vụ ở Quảng Nguyên.

Tính đến 7h sáng 3/8, 40.249 người đã được sơ tán trên khắp 83 quận, huyện thuộc 20 thành phố và châu trong vòng 24 giờ.

Trước tình hình phòng chống lũ lụt và thiên tai nghiêm trọng, để tăng cường các biện pháp an toàn, chỉ trong 5 ngày từ 29/7 đến sáng ngày 2/8, hơn 230.000 lượt người đã phải sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Tứ Xuyên.

Cũng theo chính quyền địa phương, kể từ đầu mùa lũ năm nay, Tứ Xuyên đã sơ tán trước 922.058 lượt người.

Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là kể từ khi bước vào mùa lũ chính, mưa lớn đã gây lũ lụt, thảm họa địa chất, thậm chí vỡ đập nghiêm trọng ở nhiều nơi tại Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của ít nhất hơn trăm người ở nước này.

Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, đợt El Nino đang mạnh lên ở Thái Bình Dương có thể trở thành hiện tượng mạnh nhất trong 150 năm qua.

Còn theo chuyên gia nước này, vào mùa Thu và Đông, khi El Nino đạt đến đỉnh điểm, lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc có xu hướng tăng rõ rệt. Mùa Xuân và Hè năm sau khi El Nino suy yếu, nguy cơ lũ lụt sẽ cao hơn ở lưu vực Trường Giang (sông Dương Tử) và khu vực Giang Nam nước này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền Nam
Trung Quốc chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền Nam

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm 28/6 dự báo, một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam nước này từ ngày 29/6 đến 3/7. Trong 10 ngày tới, dự kiến ​có 1 cơn bão tấn công các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc. 

Trung Quốc chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền Nam

Trung Quốc chuẩn bị hứng chịu đợt mưa lớn và lũ lụt mới ở miền Nam

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Trung Quốc hôm 28/6 dự báo, một đợt mưa lớn mới sẽ ảnh hưởng đến miền Nam nước này từ ngày 29/6 đến 3/7. Trong 10 ngày tới, dự kiến ​có 1 cơn bão tấn công các khu vực ven biển phía Nam Trung Quốc. 

Lũ lụt vượt mức cảnh báo ở 20 con sông tại Trung Quốc
Lũ lụt vượt mức cảnh báo ở 20 con sông tại Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, 20 con sông trên khắp Trung Quốc, chủ yếu là các con sông vừa và nhỏ, đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo, sau nhiều ngày mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh tấn công miền Nam và một phần vùng Đông Bắc nước này.

Lũ lụt vượt mức cảnh báo ở 20 con sông tại Trung Quốc

Lũ lụt vượt mức cảnh báo ở 20 con sông tại Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, 20 con sông trên khắp Trung Quốc, chủ yếu là các con sông vừa và nhỏ, đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo, sau nhiều ngày mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh tấn công miền Nam và một phần vùng Đông Bắc nước này.

Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng
Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng

VOV.VN - Ngày 12/6, Trung Quốc cảnh báo Tân Cương và các khu vực lân cận chuẩn bị cho “lũ lụt cực đoan” trong mùa Hè năm nay.

Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng

Sa mạc lớn nhất Trung Quốc đối mặt nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng

VOV.VN - Ngày 12/6, Trung Quốc cảnh báo Tân Cương và các khu vực lân cận chuẩn bị cho “lũ lụt cực đoan” trong mùa Hè năm nay.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ