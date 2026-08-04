Tứ Xuyên (Trung Quốc) sơ tán hơn 900.000 lượt người phòng thiên tai

Mưa lớn đã trút xuống nhiều khu vực thuộc tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), trong 2 ngày 2 và 3/8, gây ra 8 thảm họa địa chất và khiến hơn 40.000 người phải sơ tán, theo chính quyền địa phương.

Từ 29/7, nhiều khu vực ở Tứ Xuyên đã trải qua các đợt mưa lớn liên tục, khiến chính quyền địa phương phải đưa người dân đi sơ tán. Ảnh: Sở Tài nguyên thiên nhiên tỉnh Tứ Xuyên.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai địa chất tỉnh này cho biết, mưa lớn đã tấn công các khu vực Tây Bắc và Đông Bắc lưu vực Tứ Xuyên cùng thành phố Lư Châu từ 8h sáng 2/8 đến 8h sáng 3/8, với lượng mưa tối đa lên tới 192 mm tại làng Nông Tân, thành phố Quảng An. Trong số 8 thảm họa địa chất, 3 vụ xảy ra ở thành phố Nghi Tân, 2 vụ ở Tư Dương, 2 vụ ở Mi Sơn và 1 vụ ở Quảng Nguyên.

Tính đến 7h sáng 3/8, 40.249 người đã được sơ tán trên khắp 83 quận, huyện thuộc 20 thành phố và châu trong vòng 24 giờ.

Trước tình hình phòng chống lũ lụt và thiên tai nghiêm trọng, để tăng cường các biện pháp an toàn, chỉ trong 5 ngày từ 29/7 đến sáng ngày 2/8, hơn 230.000 lượt người đã phải sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm ở Tứ Xuyên.

Cũng theo chính quyền địa phương, kể từ đầu mùa lũ năm nay, Tứ Xuyên đã sơ tán trước 922.058 lượt người.

Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là kể từ khi bước vào mùa lũ chính, mưa lớn đã gây lũ lụt, thảm họa địa chất, thậm chí vỡ đập nghiêm trọng ở nhiều nơi tại Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của ít nhất hơn trăm người ở nước này.

Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung Quốc, đợt El Nino đang mạnh lên ở Thái Bình Dương có thể trở thành hiện tượng mạnh nhất trong 150 năm qua.

Còn theo chuyên gia nước này, vào mùa Thu và Đông, khi El Nino đạt đến đỉnh điểm, lượng mưa ở miền Nam Trung Quốc có xu hướng tăng rõ rệt. Mùa Xuân và Hè năm sau khi El Nino suy yếu, nguy cơ lũ lụt sẽ cao hơn ở lưu vực Trường Giang (sông Dương Tử) và khu vực Giang Nam nước này.