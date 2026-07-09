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Lũ lụt nghiêm trọng khiến 39 người thiệt mạng ở Quảng Tây (Trung Quốc)

Thứ Năm, 16:40, 09/07/2026
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VOV.VN - Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc, đến nay đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích.

Ngày 9/7, chính quyền thành phố Nam Ninh, Quảng Tây tổ chức họp báo, thông tin về tình hình phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai tại Nam Ninh, thành phố Hoành Châu và huyện Tân Dương.

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Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề tại Quảng Tây, Trung Quốc, khiến 39 người thiệt mạng (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo số liệu cập nhật đến 11h cùng ngày, toàn thành phố đã sơ tán và bố trí nơi ở an toàn cho khoảng 64.500 người. Trong đó, thành phố Hoành Châu có khoảng 54.500 người và huyện Tân Dương có 9.321 người thuộc diện phải di dời; toàn bộ đã được chuyển đến nơi an toàn.

Tại huyện Tân Dương, do dự báo đỉnh lũ có thể gây ngập các khu vực dân cư ở hạ lưu, chính quyền địa phương đã chủ động sơ tán người dân từ sớm. Số người được di dời tại đây tăng thêm 1.171 người so với thống kê công bố ngày 7/7.

Giới chức Nam Ninh cho biết, riêng trận lũ liên quan đến sự cố vỡ hồ chứa Lục Lam đã khiến 26 người thiệt mạng và 7 người mất tích.

Theo truyền thông Trung Quốc, do ảnh hưởng của bão, lượng mưa tại Hoành Châu trong ngày 6/7 đã vượt mức cực trị khí tượng, gây sự cố tại hồ chứa Lục Lam và làm nhiều khu vực lân cận bị ngập.

Những ngày qua, thời tiết cực đoan tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều địa phương ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc. Trong khi đó, siêu bão Bavi đang tiến gần đến khu vực miền Đông nước này và được dự báo sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng trong những ngày tới.

Trước tình hình trên, Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 9/7 tiếp tục phát đi cảnh báo màu cam đối với lũ trên sông Tây Giang thuộc lưu vực Châu Giang, đồng thời cảnh báo trong hai ngày tới, dưới tác động của mưa lớn, nhiều con sông tại khu vực ven biển phía Nam Quảng Tây có thể xuất hiện đợt nước dâng rõ rệt, một số sông vừa và nhỏ có nguy cơ xảy ra lũ vượt mức báo động.

Chính quyền Trung Quốc cũng yêu cầu các địa phương liên quan ở Quảng Tây, Quảng Đông và các khu vực mưa lớn tăng cường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, làm tốt công tác cảnh báo sớm, rà soát nguy cơ, sơ tán người dân khỏi vùng xung yếu và bảo đảm an toàn cho các hồ đập, công trình phòng chống lũ.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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