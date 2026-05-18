中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tướng Iran cảnh báo vịnh Oman có thể trở thành “nghĩa địa” của tàu chiến Mỹ

Thứ Hai, 11:58, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm 17/5, Iran đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ liên quan đến việc Washington áp đặt phong tỏa tại khu vực vịnh Oman và eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Thiếu tướng Mohsen Rezaei - Cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố, Mỹ nên rút lực lượng khỏi khu vực trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Quan chức Iran cũng khẳng định sự kiềm chế của Tehran thời gian qua không đồng nghĩa với việc nước này chấp nhận sức ép hay các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài.

tuong iran canh bao vinh oman co the tro thanh nghia dia cua tau chien my hinh anh 1
Vịnh Oman (bên phải eo biển Hormuz). Đồ họa: PmfIas.

Liên quan đến giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz, Iran khẳng định tuyến đường này vẫn mở cửa cho hoạt động thương mại quốc tế, song phản đối sự hiện diện quân sự mà Tehran cho là gây bất ổn an ninh khu vực.

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng kể từ sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran hôm 28/2, kéo theo các đợt đáp trả từ Tehran và gây gián đoạn giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz.

Mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian đã có hiệu lực từ ngày 8/4, các cuộc đàm phán tại Islamabad chưa đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn nhưng không công bố thời hạn cụ thể. Từ ngày 13/4, Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran tại khu vực eo biển Hormuz.

Văn Huy/VOV1
Tag: Tướng Iran Oman nghĩa địa tàu chiến hải quân Mỹ xung đột Iran Mỹ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những vũ khí Iran có thể tung ra nếu Mỹ - Israel nối lại chiến dịch không kích
Những vũ khí Iran có thể tung ra nếu Mỹ - Israel nối lại chiến dịch không kích

VOV.VN - Dù Mỹ tuyên bố đã phá hủy phần lớn năng lực quân sự Iran, các đánh giá tình báo cho thấy Iran vẫn duy trì đáng kể kho tên lửa, UAV và khả năng tác chiến phi đối xứng, đủ sức kéo dài xung đột với Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Những vũ khí Iran có thể tung ra nếu Mỹ - Israel nối lại chiến dịch không kích

Những vũ khí Iran có thể tung ra nếu Mỹ - Israel nối lại chiến dịch không kích

VOV.VN - Dù Mỹ tuyên bố đã phá hủy phần lớn năng lực quân sự Iran, các đánh giá tình báo cho thấy Iran vẫn duy trì đáng kể kho tên lửa, UAV và khả năng tác chiến phi đối xứng, đủ sức kéo dài xung đột với Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Đòn không kích bí mật vào Iran làm rạn nứt trật tự Vùng Vịnh
Đòn không kích bí mật vào Iran làm rạn nứt trật tự Vùng Vịnh

VOV.VN - Các cuộc không kích bí mật nhằm vào Iran cho thấy UAE và Saudi Arabia đang từ bỏ thế cân bằng mong manh với Tehran, mở ra giai đoạn cạnh tranh quyền lực và bất ổn mới tại Vùng Vịnh.

Đòn không kích bí mật vào Iran làm rạn nứt trật tự Vùng Vịnh

Đòn không kích bí mật vào Iran làm rạn nứt trật tự Vùng Vịnh

VOV.VN - Các cuộc không kích bí mật nhằm vào Iran cho thấy UAE và Saudi Arabia đang từ bỏ thế cân bằng mong manh với Tehran, mở ra giai đoạn cạnh tranh quyền lực và bất ổn mới tại Vùng Vịnh.

Ông Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ
Ông Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ nhưng cũng đồng thời cảnh báo, “nếu Iran không làm vậy, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Ông Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ

Ông Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Mỹ nhưng cũng đồng thời cảnh báo, “nếu Iran không làm vậy, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn”.

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?
Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

VOV.VN - Lực lượng vũ trụ thuộc quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi khoảng 40.000 vật thể trong không gian. Quân chủng này cũng có khả năng quan sát các mục tiêu trên mặt đất. Và Iran là một mục tiêu hàng đầu của họ.

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

Quân chủng vũ trụ Mỹ đang theo dõi Iran sát sao như thế nào?

VOV.VN - Lực lượng vũ trụ thuộc quân đội Mỹ thường xuyên theo dõi khoảng 40.000 vật thể trong không gian. Quân chủng này cũng có khả năng quan sát các mục tiêu trên mặt đất. Và Iran là một mục tiêu hàng đầu của họ.

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề
60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

60 ngày xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran - hậu quả và thách thức nặng nề

VOV.VN - Sau 60 ngày kể từ khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran bắt đầu, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn bế tắc và thế giới đang chuẩn bị cho những khó khăn kinh tế khủng khiếp hơn nữa. Mỹ đang chiến thắng hay sa lầy tại Iran?

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ