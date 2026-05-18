Tướng Iran cảnh báo vịnh Oman có thể trở thành “nghĩa địa” của tàu chiến Mỹ

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Thiếu tướng Mohsen Rezaei - Cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tuyên bố, Mỹ nên rút lực lượng khỏi khu vực trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Quan chức Iran cũng khẳng định sự kiềm chế của Tehran thời gian qua không đồng nghĩa với việc nước này chấp nhận sức ép hay các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài.

Vịnh Oman (bên phải eo biển Hormuz). Đồ họa: PmfIas.

Liên quan đến giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz, Iran khẳng định tuyến đường này vẫn mở cửa cho hoạt động thương mại quốc tế, song phản đối sự hiện diện quân sự mà Tehran cho là gây bất ổn an ninh khu vực.

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng kể từ sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran hôm 28/2, kéo theo các đợt đáp trả từ Tehran và gây gián đoạn giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz.

Mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian đã có hiệu lực từ ngày 8/4, các cuộc đàm phán tại Islamabad chưa đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn nhưng không công bố thời hạn cụ thể. Từ ngày 13/4, Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa đối với tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Iran tại khu vực eo biển Hormuz.