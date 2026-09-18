Tướng Mỹ nói quân đội cần chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu quanh Mặt Trăng

Phát biểu tại Hội nghị Không quân, Vũ trụ và Mạng mới đây, Tướng Dan Caine cho biết quân đội Mỹ nên thực hiện các bước cần thiết ngay bây giờ để “sẵn sàng chiến đấu, chịu đựng và giành chiến thắng… từ đáy biển đến không gian quanh Mặt Trăng”.

Tên lửa SpaceX Falcon 9 mang theo 22 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp từ bãi phóng ở California, Mỹ ngày 1/4/2024 (Ảnh: Reuters)

Tướng Caine, cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, đưa ra tuyên bố này không lâu sau khi Bộ trưởng Không quân Troy Meink tiết lộ Mỹ đã phóng một loại vũ khí vào quỹ đạo để bảo vệ binh sĩ Mỹ.

Tướng Meink, phát biểu tại cùng hội nghị hồi đầu tuần. Tuy nhiên, ông không nói rõ loại vũ khí hiện đang ở trong không gian hay thời điểm phóng. Bộ trưởng Không quân Mỹ cũng cho biết vũ khí này sẽ “đảm bảo rằng khi nước Mỹ bị đe dọa, quân đội Mỹ có thể tự giải quyết”.

Trong khi đó, tờ Washington Post cho biết loại vũ khí này có thể cho phép lực lượng Mỹ tiêu diệt vệ tinh của kẻ thù nếu nó được sử dụng để nhắm mục tiêu vào binh sĩ hoặc vệ tinh của Mỹ. Trả lời truyền thông Mỹ, Trung tướng Gregory Gagnon, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến đấu của lực lượng không gian Mỹ, cho biết Lực lượng Không gian đang chuẩn bị cho các cuộc xung đột bên ngoài bầu khí quyển Trái đất và xung quanh Mặt Trăng vì “nhân loại đang tiến sâu hơn vào không gian”.

“Các đối thủ tiềm năng của chúng ta đang tích cực theo đuổi các hoạt động trong hệ thống, trong các khu vực của không gian”, Trung tướng Gagnon nói, lưu ý rằng Washington đang tìm cách tăng gấp đôi quy mô của Lực lượng Không gian trong 5 năm tới lên khoảng 25.000 quân nhân.

“Chúng ta có năng lực quân sự vì chúng ta đang chuẩn bị để bảo vệ quốc gia”, ông Gagnon nói. “Lý do chúng ta có năng lực là để giúp tạo ra sự răn đe”.