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Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump ở mức thấp trước thềm bầu cử giữa kỳ

Thứ Ba, 05:44, 03/11/2026
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VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục duy trì gần mức thấp kỷ lục, trong khi khoảng cách ủng hộ giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang thu hẹp trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11.

Giữa lúc tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump neo ở mức gần thấp kỷ lục, cuộc đua giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa đang bước vào giai đoạn nước rút với nhiều kịch bản khó đoán.

Kết quả cuộc thăm dò toàn quốc kéo dài 5 ngày do hãng tin Reuters và công ty thăm dò dư luận Ipsos thực hiện cho thấy tỷ lệ người Mỹ tán thành cách điều hành của Tổng thống Donald Trump hiện ở mức 32%, không thay đổi so với một tuần trước và chỉ cao hơn mức thấp kỷ lục 31% ghi nhận cách đây hai tuần.

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Một điểm bầu cử ở Thủ đô Washington DC. Hiện Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump duy trì ở mức thấp.

Trong số các cử tri đã đăng ký đi bầu, 46% cho biết sẽ lựa chọn ứng cử viên đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội, so với 38% ủng hộ đảng Cộng hòa. Khoảng cách dẫn trước của đảng Dân chủ hiện là 8 điểm phần trăm, thu hẹp so với mức 11 điểm trong cuộc khảo sát một tuần trước đó.

Các chuyên gia thăm dò dư luận nhận định dù kết quả khảo sát phản ánh tâm lý cử tri trên phạm vi toàn quốc, các cuộc bầu cử trực tiếp tại từng bang và từng khu vực bầu cử mới là yếu tố quyết định quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện Mỹ, nơi đảng Cộng hòa vẫn sở hữu một số lợi thế về mặt cơ cấu

Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến với 1.765 người trưởng thành tại Mỹ, có biên độ sai số 2 điểm phần trăm.

Trần Phương/VOV-Washington
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