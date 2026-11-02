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Iran khẳng định đàm phán với Mỹ vẫn tiếp tục, nhưng chưa đạt đột phá

Thứ Hai, 22:13, 02/11/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 2/11 cho biết các cuộc tiếp xúc với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tháng qua vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, nỗ lực này chưa giúp tạo ra đột phá.

Dù tiếp tục thúc đẩy giải pháp ngoại giao, các nguồn tin Iran cho rằng khả năng Mỹ mở cuộc tấn công mới vẫn cao hơn triển vọng đạt thỏa thuận.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei (Ảnh: IRNA)

“Các cuộc đối thoại vẫn đang tiếp tục. Tuy nhiên, vấn đề rất phức tạp”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói, đồng thời cho biết hai bên đang trao đổi thông điệp thông qua các bên trung gian.

Iran rút gọn đề xuất hòa bình 7 bước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei cho biết kế hoạch chấm dứt chiến tranh mà Iran đệ trình hồi tháng 9 vẫn là trọng tâm thảo luận. Ông xác nhận những phát biểu của Ngoại trưởng Abbas Araqchi hôm 31/10 rằng đề xuất này có thể được rút gọn.

“Cơ sở đối thoại và đàm phán giữa Iran và Mỹ thông qua các bên trung gian vẫn là đề xuất 7 bước của Iran, hiện đã được rút gọn, cho phép triển khai trong vòng hai ngày”, ông Baghaei nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất 7 bước này hồi tháng 9. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran; Iran mở lại eo biển Hormuz; Mỹ miễn trừ các hạn chế đối với hoạt động bán dầu của Iran và hủy bỏ các biện pháp trừng phạt mới. Sau đó, hai bên mới tiến hành đàm phán về những vấn đề khác.

Ông Baghaei nhắc lại rằng việc rút gọn kế hoạch không làm thay đổi lập trường cơ bản của Iran: các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân chỉ có thể được nối lại sau khi Tehran xác minh rằng tất cả các điều kiện của nước này đã được đáp ứng.

Khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán có đề cập đến khả năng chuyển kho urani làm giàu ở mức cao của Iran sang một quốc gia khác hay không, và liệu Tehran có thể chấp nhận phương án này, ông Baghaei trả lời là không.

Nga và Trung Quốc lo ngại nguy cơ xung đột tái bùng phát

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 2/11 cho rằng các bên trong cuộc xung đột cần tập trung vào giải pháp chính trị thay vì tiếp tục sử dụng vũ lực. Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp với quan chức an ninh cấp cao Iran Ali Bagheri Kani tại Bắc Kinh.

Tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga cho biết những thông tin về khả năng tiến hành các hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran là nguyên nhân gây quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi tăng cường nỗ lực ngoại giao.

Phan Tùng/VOV.VN (Biên dịch)
(Theo Reuters)
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