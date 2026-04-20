  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh do lo ngại kinh tế và xung đột Iran

Thứ Hai, 05:48, 20/04/2026
VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm mạnh trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và xung đột với Iran gia tăng.

Theo kết quả khảo sát của hãng tin NBC News, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở mức 37%, trong khi 63% không tán thành, trong đó một nửa phản đối mạnh mẽ. Đây là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hai của ông.

Khảo sát cho thấy, 2/3 số người được hỏi không tán thành cách xử lý lạm phát và xung đột với Iran của Tổng thống Mỹ. Trong nội bộ Đảng Cộng hòa, mức ủng hộ vẫn chiếm đa số nhưng đã suy giảm so với đầu năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Các số liệu cho thấy kinh tế tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Mỹ, trong đó lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng được lựa chọn nhiều nhất. Chỉ 32% số người được hỏi ủng hộ cách điều hành lạm phát, trong khi 68% không tán thành.

Khoảng 40% người Mỹ cho rằng tình hình tài chính cá nhân xấu đi so với 1 năm trước, trong khi chỉ 19% cho rằng được cải thiện. Ngoài ra, gần 2/3 số người được hỏi cho rằng giá xăng là vấn đề đối với gia đình họ.

Về xung đột với Iran, 2/3 người Mỹ không tán thành cách xử lý của Tổng thống Trump, trong khi khoảng 1/3 ủng hộ. Khảo sát cũng cho thấy 61% cho rằng Mỹ không nên tiếp tục hành động quân sự tại Iran.

Kết quả khảo sát phản ánh tâm lý bi quan của người dân, khi đa số cho rằng đất nước đang đi sai hướng, đồng thời đặt ra thách thức đối với Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tới đây.

Trần Phương/VOV-Washington
Tin liên quan

Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết các nhà đàm phán của Mỹ sẽ đến Pakistan vào ngày 20/4 để đàm phán với Iran, làm dấy lên hy vọng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn dự kiến ​​hết hạn trong tuần này, ngay cả khi Washington và Tehran vẫn đang bế tắc về vấn đề eo biển Hormuz.

Sức ép kinh tế buộc ông Trump đẩy nhanh đàm phán với Iran
VOV.VN - Xung đột với Iran không chỉ gây bất ổn Trung Đông mà còn làm gia tăng áp lực kinh tế trong nước đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, buộc Washington phải đẩy nhanh giải pháp ngoại giao.

Ông Trump tuyên bố vẫn đàm phán “rất tốt” bất chấp Iran đóng cửa eo biển Hormuz
VOV.VN - Phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 18/4, Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền Mỹ đang có “những cuộc trao đổi rất tốt” với Iran. Tổng thống Mỹ cũng xác nhận phía Iran muốn đóng cửa eo biển một lần nữa.

