Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh do lo ngại kinh tế và xung đột Iran

Theo kết quả khảo sát của hãng tin NBC News, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở mức 37%, trong khi 63% không tán thành, trong đó một nửa phản đối mạnh mẽ. Đây là mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hai của ông.

Khảo sát cho thấy, 2/3 số người được hỏi không tán thành cách xử lý lạm phát và xung đột với Iran của Tổng thống Mỹ. Trong nội bộ Đảng Cộng hòa, mức ủng hộ vẫn chiếm đa số nhưng đã suy giảm so với đầu năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Các số liệu cho thấy kinh tế tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của người dân Mỹ, trong đó lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng được lựa chọn nhiều nhất. Chỉ 32% số người được hỏi ủng hộ cách điều hành lạm phát, trong khi 68% không tán thành.

Khoảng 40% người Mỹ cho rằng tình hình tài chính cá nhân xấu đi so với 1 năm trước, trong khi chỉ 19% cho rằng được cải thiện. Ngoài ra, gần 2/3 số người được hỏi cho rằng giá xăng là vấn đề đối với gia đình họ.

Về xung đột với Iran, 2/3 người Mỹ không tán thành cách xử lý của Tổng thống Trump, trong khi khoảng 1/3 ủng hộ. Khảo sát cũng cho thấy 61% cho rằng Mỹ không nên tiếp tục hành động quân sự tại Iran.

Kết quả khảo sát phản ánh tâm lý bi quan của người dân, khi đa số cho rằng đất nước đang đi sai hướng, đồng thời đặt ra thách thức đối với Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tới đây.