Ông Trump thông báo Mỹ và Iran sẽ đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày mai

Thông tin về vòng đàm phán sắp diễn ra - điều mà Iran chưa xác nhận ngay lập tức, xuất hiện trong bối cảnh các tàu vẫn không thể đi qua tuyến đường thủy quan trọng này do các mối đe dọa từ Iran và lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các tàu đến và đi từ các cảng của Iran.

Các quan chức Iran trước đó cho biết họ vẫn sẵn sàng đàm phán, nhưng kiên quyết không cho phép tàu thuyền đi qua eo biển chừng nào lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn còn hiệu lực.

“Không thể nào để cho những người khác đi qua eo biển Hormuz trong khi chúng tôi thì không thể”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Qalibaf nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên truyền hình nhà nước tối 18/4.

Tổng thống Trump viết trong bài đăng trên Truth Social ngày 19/4: “Các đại diện của tôi sẽ đến Islamabad, Pakistan - họ sẽ có mặt ở đó vào tối mai, để đàm phán”.

Trong bài đăng thông báo về chuyến đi chính thức cho vòng đàm phán tiếp theo, ông Trump cũng cáo buộc Iran vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi bắn vào các tàu đi qua eo biển và một lần nữa đe dọa sẽ phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận mà Mỹ đưa ra.

“Nếu họ không tuân thủ các yêu cầu, Mỹ sẽ phá hủy mọi nhà máy điện và mọi cây cầu ở Iran”, ông Trump viết.

Ông Trump không nêu chi tiết những quan chức nào mà Mỹ sẽ tham gia vòng đàm phán trực tiếp thứ hai với Iran tại Islamabad. Nhà Trắng và văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance - người dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên, hiện chưa đưa ra bình luận liên quan đến thông tin về vòng đàm phán sắp tới với Iran.