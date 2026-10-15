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Liên minh châu Âu giải ngân khoản viện trợ quốc phòng cho Ukraine

Thứ Năm, 05:11, 15/10/2026
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VOV.VN - Ngày 14/10, truyền thông châu Âu đưa tin, Ủy ban châu Âu xác nhận Liên minh châu Âu (EU) đã giải ngân khoản viện trợ thêm 2,86 tỷ euro cho Ukraine để trang bị phòng không, đặc biệt là máy bay không người lái và tên lửa trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ủy ban châu Âu đã xác nhận khoản thanh toán vào ngày 14 tháng 10, được thực hiện theo cấu phần quốc phòng của khoản vay hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỷ euro. Số tiền này cũng sẽ được dùng để mua radar, hệ thống tác chiến điện tử và đạn dược. Việc giải ngân diễn ra sau một trong những cuộc không kích dữ dội nhất vào hệ thống năng lượng của Ukraine vào đêm 13/10. Dự kiến ​​các khoản thanh toán quốc phòng sẽ đến tay Ukraine trong những tuần tới.

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Liên minh châu Âu giải ngân khoản viện trợ quốc phòng cho Ukraine (Ảnh minh họa, theo AFP)

Theo Ủy ban châu Âu, Ukraine vẫn còn 29,64 tỷ euro tiền hỗ trợ từ EU để sử dụng trong thời gian còn lại của năm. Con số đó bao gồm 25,24 tỷ euro theo Khoản vay Hỗ trợ Ukraine, được chia thành hai khoản dành cho ngành công nghiệp quốc phòng và hỗ trợ ngân sách cho Ukraine, cộng thêm 4,4 tỷ euro còn lại từ Cơ chế Hỗ trợ Ukraine trước đó. Việc thanh toán ngân sách phụ thuộc vào việc Ukraine phải đáp ứng các điều kiện được nêu trong Kế hoạch Ukraine và bản ghi nhớ hợp tác với EU.

Một tuần trước đó, vào ngày 7 tháng 10, Ukraine đã nhận được 1,2 tỷ euro, nâng tổng số tiền tài trợ nhận được theo chương trình lên gần 13 tỷ euro (14,5 tỷ đô la). Theo Ủy ban châu Âu, khoản vay hỗ trợ Ukraine đã được thông qua vào tháng 2 năm 2026, cung cấp tới 90 tỷ euro trong giai đoạn 2026-2027, với khoảng 60 tỷ euro dành cho quốc phòng và 30 tỷ euro cho ngân sách. Hội đồng đã phê duyệt khoản phân bổ ngân sách năm nay vào ngày 23 tháng 4 sau khi Ukraine đệ trình chiến lược tài chính của mình.

Từ năm 2022, EU và các quốc gia thành viên đã cung cấp tổng cộng khoảng 231 tỷ euro hỗ trợ cho Ukraine, trong đó có 3,8 tỷ euro tiền thu được từ việc tịch thu tài sản của Nga.

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EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine, trong bối cảnh khối này đứng trước yêu cầu mở rộng để tăng cường sức mạnh địa chính trị, năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế.

Hải Đăng/VOV-Praha
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