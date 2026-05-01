UAE ban hành lệnh cấm đi lại tới Iran, Lebanon và Iraq
VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã cấm công dân nước này tới Iran, Lebanon và Iraq, đồng thời kêu gọi những người đang có mặt tại các quốc gia này rời đi ngay lập tức và trở về nước, với lý do các diễn biến trong khu vực.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 30/4 thông báo áp dụng lệnh cấm đi lại đối với Iran, Lebanon và Iraq.
“Trong bối cảnh những diễn biến hiện nay trong khu vực, Bộ Ngoại giao UAE thông báo cấm công dân nước này tới Iran, Lebanon và Iraq”, Bộ Ngoại giao UAE cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Cơ quan này đồng thời kêu gọi các công dân “đang có mặt tại những quốc gia trên” nhanh chóng rời đi và trở về UAE “trong thời gian sớm nhất có thể”, nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc theo dõi tình hình công dân ở nước ngoài và bảo đảm an toàn cho họ.