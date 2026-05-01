UAE ban hành lệnh cấm đi lại tới Iran, Lebanon và Iraq

Thứ Sáu, 10:35, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã cấm công dân nước này tới Iran, Lebanon và Iraq, đồng thời kêu gọi những người đang có mặt tại các quốc gia này rời đi ngay lập tức và trở về nước, với lý do các diễn biến trong khu vực.

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 30/4 thông báo áp dụng lệnh cấm đi lại đối với Iran, Lebanon và Iraq.

Cảnh tượng đổ nát ở Lebanon. Ảnh: AP

“Trong bối cảnh những diễn biến hiện nay trong khu vực, Bộ Ngoại giao UAE thông báo cấm công dân nước này tới Iran, Lebanon và Iraq”, Bộ Ngoại giao UAE cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Cơ quan này đồng thời kêu gọi các công dân “đang có mặt tại những quốc gia trên” nhanh chóng rời đi và trở về UAE “trong thời gian sớm nhất có thể”, nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc theo dõi tình hình công dân ở nước ngoài và bảo đảm an toàn cho họ.

opec.jpg

Vì sao việc UAE rời OPEC là một vấn đề lớn?

VOV.VN - Việc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 28/4 đột ngột tuyên bố rời khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) là một vấn đề rất lớn. UAE đã là thành viên của tổ chức này thậm chí trước khi chính thức thành lập quốc gia thống nhất vào năm 1971.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: UAE UAE cấm đi lại cấm đi lại tới Iran lệnh cấm đi lại tình hình Lebanon
UAE rời OPEC: "Đòn giáng" vào quyền lực kiểm soát thị trường dầu mỏ toàn cầu

VOV.VN - Việc UAE rời OPEC làm dấy lên câu hỏi về uy tín và khả năng kiểm soát thị trường của tổ chức này. Động thái diễn ra trong bối cảnh quyền lực của OPEC đã suy giảm đáng kể trong những năm gần đây.

UAE rời OPEC+ có thể châm ngòi làn sóng rút lui trong liên minh dầu mỏ

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, việc Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) rời khỏi OPEC+ có thể khiến các thành viên khác thực hiện động thái tương tự nhằm thoát khỏi những hạn chế sản lượng của liên minh.

UAE rút khỏi OPEC, giáng đòn mạnh vào liên minh dầu mỏ và Saudi Arabia

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1/5, theo thông báo của hãng thông tấn nhà nước WAM.

