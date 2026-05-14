UAE phủ nhận tin Thủ tướng Israel bí mật đến thăm quốc gia vùng Vịnh này

“Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất phủ nhận tất cả các thông tin đang lan truyền liên quan đến chuyến thăm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới UAE, hoặc bất kỳ đoàn tùy tùng quân sự Israel nào trên lãnh thổ UAE”, Bộ Ngoại giao UAE đăng tải trên mạng xã hội X.

Ông Netanyahu/. Ảnh: i24news.

UAE muốn nhấn mạnh rằng quan hệ của mình với Israel là hoàn toàn minh bạch và được thiết lập trong khuôn khổ rõ ràng được xác định bởi Hiệp định Abraham - có nghĩa là chúng không được tiến hành thông qua các kênh bí mật”, Bộ này nói thêm.

Hiệp định Abraham là các thỏa thuận được ký kết trong nhiệm kỳ trước của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó UAE và Bahrain bình thường hóa quan hệ với Israel. Mở rộng Hiệp định Abraham để bao gồm các quốc gia Arab khác là mục tiêu chính sách đối ngoại hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump.

Theo CNN, Bộ Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nhấn mạnh rằng “các cáo buộc liên quan đến các chuyến thăm hoặc thỏa thuận không được thông báo trước hoàn toàn không có cơ sở sự thật” trừ khi được thông báo thông qua các kênh chính thức của UAE.

Văn phòng của ông Netanyahu trước đó cho biết vị thủ tướng này đã thực hiện một “chuyến thăm bí mật” tới UAE trong thời gian Mỹ - Israel tiến hành chiến tranh chống Iran và đã gặp Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Văn phòng của ông Netanyahu cho biết chuyến thăm đã mang lại một “bước đột phá lịch sử” trong quan hệ giữa hai nước. Văn phòng không cho biết thời điểm chuyến thăm diễn ra hoặc giải thích chi tiết về bước đột phá được nêu.

Trong một đăng tải trên mạng xã hội Facebook trước khi UAE phủ nhận, cựu Chánh văn phòng của ông Netanyahu, Ziv Agmon, cho biết ông đã tháp tùng Thủ tướng trong chuyến đi đó và ông Netanyahu đã “được đón tiếp tại Abu Dhabi với nghi thức hoàng gia”.

Sau thông báo về chuyến thăm, Iran đe dọa sẽ truy cứu trách nhiệm những người “thông đồng với Israel”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng trên X: “Gây thù địch với nhân dân vĩ đại của Iran là một canh bạc ngu ngốc. Cấu kết với Israel để làm như vậy là điều không thể tha thứ”.