Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Thứ Sáu, 10:02, 17/04/2026
VOV.VN - Quân đội Lebanon cáo buộc Israel tiến hành “một số cuộc tấn công” vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vào thời điểm chỉ vài giờ sau khi thỏa thuận này có hiệu lực.

Giới chức quân sự Lebanon thông cáo có “một số vi phạm thỏa thuận” từ phía Israel, với các vụ pháo kích lẻ tẻ vào các làng mạc ở phía nam Lebanon.

lebanon cao buoc israel vi pham thoa thuan ngung ban hinh anh 1
Một vụ tập kích của Israel vào Lebanon. Ảnh: AP.

Tờ Telegraph cho hay, Israel chưa xác nhận bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Lebanon.

Các quan chức Lebanon cảnh báo người dân trong khu vực rằng những vi phạm như vậy có nghĩa là họ có thể không an toàn khi trở về nhà, ngay cả khi một dòng người di tản bắt đầu trở về trong những giờ đầu sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố.

Israel cảnh báo cư dân miền nam Lebanon không nên di chuyển về phía nam sông Litani, con sông uốn khúc khu vực phía đông của đất nước.

Avichay Adraee - phát ngôn viên tiếng Arab của Lực lượng phòng vệ Israel, cho biết quân đội Israel sẽ vẫn ở lại Lebanon trong thời gian đình chiến.

Israel cảnh báo rằng họ sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công từ Hezbollah, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cũng nằm trong thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, có hiệu lực vào lúc 22h ngày 16/4, giờ GMT.

Ông Trump nói trên tài khoản Truth Social của mình rằng ông “hy vọng Hezbollah sẽ hành xử tử tế” trong thời gian ngừng bắn, đồng thời yêu cầu “cuối cùng phải có” hòa bình.

Israel tan cong Hezbollah, Israel khong kich Lebanon 9-2024, -euronews.jpg

Hezbollah: Lebanon chia rẽ khi đàm phán với Israel

VOV.VN - Tổ chức Hồi giáo Hezbollah hôm 15/4 tuyên bố quyết định của chính phủ Lebanon tổ chức đàm phán với Israel là “một tội lỗi quốc gia”, đồng thời cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng chia rẽ trong nước.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua
Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua

VOV.VN - Quân đội Israel vừa tuyên bố đã tấn công hơn 200 “cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền nam Lebanon” trong vòng 24 giờ qua, bao gồm các công trình quân sự, bệ phóng và những thành viên Hezbollah.

Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua

Israel tuyên bố tập kích hơn 200 mục tiêu Hezbollah ở Lebanon trong 24 giờ qua

VOV.VN - Quân đội Israel vừa tuyên bố đã tấn công hơn 200 “cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở miền nam Lebanon” trong vòng 24 giờ qua, bao gồm các công trình quân sự, bệ phóng và những thành viên Hezbollah.

Cận cảnh bộ binh Israel đọ súng với chiến binh Hezbollah ở Lebanon
Cận cảnh bộ binh Israel đọ súng với chiến binh Hezbollah ở Lebanon

VOV.VN - Giao tranh giữa lục quân Israel và lực lượng Hezbollah đã leo thang tại thị trấn Bint Jbeil chiến lược ở miền nam Lebanon. Video dưới đây ghi lại hoạt động tác chiến của lính Israel tại khu vực này.

Cận cảnh bộ binh Israel đọ súng với chiến binh Hezbollah ở Lebanon

Cận cảnh bộ binh Israel đọ súng với chiến binh Hezbollah ở Lebanon

VOV.VN - Giao tranh giữa lục quân Israel và lực lượng Hezbollah đã leo thang tại thị trấn Bint Jbeil chiến lược ở miền nam Lebanon. Video dưới đây ghi lại hoạt động tác chiến của lính Israel tại khu vực này.

Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon
Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon

VOV.VN - Tối 16/4, nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn 10 ngày vừa có hiệu lực giữa Israel và Lebanon, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới tái lập an ninh và sự ổn định trên toàn khu vực.

Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon

Các nước Arab hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel - Lebanon

VOV.VN - Tối 16/4, nhiều quốc gia Arab đã đồng loạt lên tiếng hoan nghênh lệnh ngừng bắn 10 ngày vừa có hiệu lực giữa Israel và Lebanon, coi đây là bước tiến quan trọng hướng tới tái lập an ninh và sự ổn định trên toàn khu vực.

Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn
Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/4) tuyên bố Israel và Lebanon đã đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời cho biết ông đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước.

Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn

Israel và Lebanon đạt được lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (16/4) tuyên bố Israel và Lebanon đã đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời cho biết ông đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của hai nước.

