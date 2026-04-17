Lebanon cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn

Giới chức quân sự Lebanon thông cáo có “một số vi phạm thỏa thuận” từ phía Israel, với các vụ pháo kích lẻ tẻ vào các làng mạc ở phía nam Lebanon.

Tờ Telegraph cho hay, Israel chưa xác nhận bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Lebanon.

Các quan chức Lebanon cảnh báo người dân trong khu vực rằng những vi phạm như vậy có nghĩa là họ có thể không an toàn khi trở về nhà, ngay cả khi một dòng người di tản bắt đầu trở về trong những giờ đầu sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố.

Israel cảnh báo cư dân miền nam Lebanon không nên di chuyển về phía nam sông Litani, con sông uốn khúc khu vực phía đông của đất nước.

Avichay Adraee - phát ngôn viên tiếng Arab của Lực lượng phòng vệ Israel, cho biết quân đội Israel sẽ vẫn ở lại Lebanon trong thời gian đình chiến.

Israel cảnh báo rằng họ sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công từ Hezbollah, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nói cũng nằm trong thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày, có hiệu lực vào lúc 22h ngày 16/4, giờ GMT.

Ông Trump nói trên tài khoản Truth Social của mình rằng ông “hy vọng Hezbollah sẽ hành xử tử tế” trong thời gian ngừng bắn, đồng thời yêu cầu “cuối cùng phải có” hòa bình.