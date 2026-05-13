  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Các cuộc tấn công của Israel gần Thủ đô của Lebanon khiến 8 người thiệt mạng

Thứ Tư, 21:36, 13/05/2026
VOV.VN - Bộ Y tế Lebanon cho biết, các cuộc tấn công của Israel hôm nay (13/5), nhằm vào một đường cao tốc ở phía Nam Thủ đô Beirut đã khiến 8 người thiệt mạng, khi cuộc đàm phán giữa Lebanon và Israel sắp diễn ra.

Các cuộc tấn công của Israel trên tuyến đường cao tốc ven biển dẫn về phía Nam Thủ đô Beirut, cách Thủ đô Beirut từ 20 - 30 km, đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Israel cũng tiến hành một loạt các cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon trong hôm nay và tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán cho 6 ngôi làng tại khu vực này.

Tên lửa của Israel bắn trúng Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Trước đó một ngày, 13 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon, khi quân đội Israel tuyên bố mở chiến dịch tấn công dọc theo sông Litani.

Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem hôm qua (12/5) cảnh báo, lực lượng này sẽ biến chiến trường thành “địa ngục” đối với Israel. Trong khi chính phủ Lebanon kêu gọi Mỹ gây áp lực để Israel ngừng các cuộc tấn công trước thềm cuộc đàm phán.

Bạo lực tiếp tục gia tăng khi lệnh ngừng bắn sắp hết hạn, cũng như các đại diện của Lebanon và Israel dự kiến có cuộc đàm phán tại Mỹ vào cuối tuần này.

 

Minh Ngô/VOV-Cairo
Quân đội Israel tiến hành chiến dịch dọc theo sông Litani ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm 12/5 tuyên bố đã tiến hành chiến dịch kéo dài nhiều ngày tại khu vực sông Litani ở miền Nam Lebanon, nơi các cuộc đấu súng với lực lượng Hezbollah vẫn tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn.

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong khoảng 10 năm tới, trong bối cảnh Tel Aviv thúc đẩy quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh và đối mặt với sự suy giảm ủng hộ từ dư luận Mỹ sau xung đột Gaza và căng thẳng với Iran.

Lãnh đạo tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã có cuộc gặp với một chỉ huy quân sự cấp cao - đánh dấu lần xuất hiện trực tiếp thứ hai của ông trong vài ngày qua.

