Các cuộc tấn công của Israel gần Thủ đô của Lebanon khiến 8 người thiệt mạng

Các cuộc tấn công của Israel trên tuyến đường cao tốc ven biển dẫn về phía Nam Thủ đô Beirut, cách Thủ đô Beirut từ 20 - 30 km, đã khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.

Israel cũng tiến hành một loạt các cuộc tấn công tại miền Nam Lebanon trong hôm nay và tiếp tục đưa ra cảnh báo sơ tán cho 6 ngôi làng tại khu vực này.

Tên lửa của Israel bắn trúng Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Trước đó một ngày, 13 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam Lebanon, khi quân đội Israel tuyên bố mở chiến dịch tấn công dọc theo sông Litani.

Thủ lĩnh Hezbollah, ông Naim Qassem hôm qua (12/5) cảnh báo, lực lượng này sẽ biến chiến trường thành “địa ngục” đối với Israel. Trong khi chính phủ Lebanon kêu gọi Mỹ gây áp lực để Israel ngừng các cuộc tấn công trước thềm cuộc đàm phán.

Bạo lực tiếp tục gia tăng khi lệnh ngừng bắn sắp hết hạn, cũng như các đại diện của Lebanon và Israel dự kiến có cuộc đàm phán tại Mỹ vào cuối tuần này.