Thủ tướng Israel bí mật thăm UAE

Thứ Năm, 05:40, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua (13/4) thông báo người đứng đầu Chính phủ nước này đã bí mật thăm và gặp gỡ với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), trong thời gian chiến tranh Iran nổ ra.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel không cho biết thời gian cụ thể chuyến thăm diễn ra, nhưng xác nhận Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed. Thông báo khẳng định “chuyến thăm tạo sự đột phá lịch sử trong quan hệ giữa Israel và UAE".

thu tuong israel bi mat tham uae hinh anh 1
Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên Israel công khai thông tin về việc lãnh đạo Chính phủ nước này thăm và gặp gỡ nguyên thủ UAE kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 2020, còn được biết đến với tên gọi Hiệp ước Abraham do Mỹ bảo trợ. Thông tin được công bố chỉ ít ngày sau khi một số quan chức cấp cao Mỹ khẳng định Israel đã gửi binh sỹ vận hành cùng một tổ hợp phòng không Vòm Sắt đến UAE, khi chiến tranh Iran nổ ra. Bên cạnh đó, truyền thông Mỹ còn đưa tin về việc UAE đã tham gia cuộc tấn công phối hợp với Israel nhằm vào một cơ sở hóa dầu của

Phản ứng về thông tin trên, Bộ Ngoại giao UAE tối qua ra tuyên bố phủ nhận bất kỳ chuyến thăm nào của Thủ tướng Netanyahu hay các quan chức quân sự Israel đến UAE. Tuyên bố nhấn mạnh mọi thông tin về các chuyến thăm hay cuộc gặp gỡ không được công bố, đều là vô căn cứ, trừ phi do các cơ quan hữu quan chính thức tại UAE đưa ra.     

Cùng ngày, Cố vấn cấp cao của Tổng thống UAE, ông Anwar Gargash cũng ra tuyên bố khẳng định UAE cam kết theo đuổi giải pháp ngoại giao và không tìm kiếm xung đột hay đối đầu với Iran. Ông Gargash cho rằng quan hệ giữa các nước Arab và Iran, không nên dựa trên sự đối đầu. 

UAE được cho là quốc gia vùng Vịnh đã bị Iran tập kích dữ dội nhất trong thời gian xung đột vừa qua. Một số báo cáo khẳng định số tên lửa và UAV mà Iran nhắm vào UAE, thậm chí còn nhiều hơn cả lượng vũ khí dùng để tấn công vào Israel, quốc gia đã cùng Mỹ khơi mào chiến tranh.

Bá Thi/ VOV-Cairo
Tag: Thủ tướng Israel UAE cuộc chiến Iran quan hệ Israel UAE chiến tranh Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Tin liên quan

Israel lo Mỹ đạt thỏa thuận bất lợi với Iran khi “mối đe dọa chưa được giải quyết”

VOV.VN - Israel lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt được một “thỏa thuận bất lợi” với Iran trước khi giải quyết những vấn đề cốt lõi đã dẫn tới cuộc xung đột giữa hai bên.

Thủ tướng Netanyahu: Israel sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào viện trợ quân sự của Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông muốn từng bước chấm dứt sự phụ thuộc vào hỗ trợ quân sự từ Mỹ trong khoảng 10 năm tới, trong bối cảnh Tel Aviv thúc đẩy quan hệ với các quốc gia vùng Vịnh và đối mặt với sự suy giảm ủng hộ từ dư luận Mỹ sau xung đột Gaza và căng thẳng với Iran.

Lãnh đạo tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự, cảnh báo đáp trả mạnh Mỹ - Israel

VOV.VN - Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã có cuộc gặp với một chỉ huy quân sự cấp cao - đánh dấu lần xuất hiện trực tiếp thứ hai của ông trong vài ngày qua.

