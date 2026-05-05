UAE tuyên bố đánh chặn 19 tên lửa và máy bay không người lái Iran

Thứ Ba, 06:29, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 19 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Iran trong ngày 4/5.

Theo tuyên bố, các lực lượng phòng không đã đánh chặn 12 tên lửa đạn đạo, 3 tên lửa hành trình và 4 UAV. Cuộc tấn công của Iran khiến 3 người bị thương nhẹ. Giới chức chưa làm rõ toàn bộ số mục tiêu đã bị phá hủy hay chỉ bị đánh chặn.

uae tuyen bo danh chan 19 ten lua va may bay khong nguoi lai iran hinh anh 1
Thủ đô Abu Dhabi của UAE. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Qatar ra tuyên bố bày tỏ “đoàn kết hoàn toàn” với UAE, ủng hộ mọi biện pháp nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Saudi Arabia cũng đưa ra thông điệp tương tự, đồng thời lên án mạnh mẽ việc Iran nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự, kinh tế tại UAE và một tàu liên quan đến nước này.

CNN dẫn một nguồn thạo cho biết ít nhất một hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel tại UAE đã tham gia đánh chặn tên lửa Iran, cùng với các hệ thống phòng thủ khác. Tuy nhiên, chưa rõ hệ thống này đã trực tiếp bắn hạ bao nhiêu mục tiêu. Trước đó, Axios đưa tin Israel đã bí mật triển khai hệ thống này cùng lực lượng vận hành tới UAE từ đầu xung đột, cho thấy mức độ hợp tác quân sự ngày càng gia tăng giữa hai bên.

Trong 2 tháng qua, UAE được cho là quốc gia hứng chịu nhiều đợt tấn công từ Iran hơn bất kỳ nước nào khác trong khu vực. UAE và Israel đã bình thường hóa quan hệ từ năm 2020 theo Hiệp định Abraham. Đây là một trong những thành tựu đối ngoại đáng chú ý của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
