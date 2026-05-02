  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
UAV cáp quang của Hezbollah - mối đe dọa mới đối với Israel

Thứ Bảy, 22:41, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah đang tạo ra những thách thức mới cho quân đội Israel ở miền Nam Lebanon, buộc quân đội Israel phải điều chỉnh chiến thuật để đối phó với mối đe dọa ngày càng nguy hiểm.

Quân đội Israel - một trong những lực lượng quân sự tiên tiến nhất thế giới đã xác nhận hai binh sĩ và một nhà thầu dân sự thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần, do các vụ tấn công bằng máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah.

Theo một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), các thiết bị chế tạo máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang nhỏ gọn, rẻ và dễ dàng tìm mua; đồng thời cho biết, quân đội Israel chưa có biện pháp đối phó hiệu quả với máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang.

Một binh sĩ Hezbollah chuẩn bị thiết bị bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) gắn đầu đạn PG-7 tại một địa điểm không được tiết lộ, theo hình ảnh do các kênh truyền thông của lực lượng này công bố. Ảnh: Mạng xã hội

Do được điều khiển qua cáp quang, nên máy bay không người lái không bị phát hiện hoặc gây nhiễu bởi các phương tiện tác chiến điện tử. Trong khi việc bắn hạ máy bay không người lái giá rẻ bằng hệ thống phòng không hiện đại và máy bay chiến đấu là không bền vững và tốn kém.

Quân đội Israel cho biết, đang tiến hành phân tích chuyên sâu về cách thức hoạt động của mối đe dọa này và cách Hezbollah sử dụng chúng, khẳng định các binh sĩ liên tục nỗ lực cải tiến và điều chỉnh hệ thống để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Trong thời gian gần đây, Hezbollah đã dựa nhiều hơn vào các máy bay không người lái này, với các loại cáp quang mỏng có thể kéo dài hàng chục km. Các chuyên gia cho biết, chi phí lắp ráp máy bay không người lái sử dụng cáp quang có thể dao động từ vài trăm đến khoảng 4.000 USD.

Giám đốc quan hệ truyền thông của Hezbollah, ông Youssef Al-Zein ngày 1/5 đã xác nhận việc sử dụng máy bay không người lái được điều khiển qua cáp quang chống lại lực lượng Israel và cho biết chúng được sản xuất tại Lebanon.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Ít nhất 28 người thiệt mạng do bị tấn công bằng máy bay không người lái ở Sudan
VOV.VN - Hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại Sudan trong hôm qua (25/3), một vụ tại khu chợ ở Darfur và vụ còn lại dọc theo một con đường ở Kordofan, đã khiến ít nhất 28 dân thường thiệt mạng.

Hé lộ về mẫu UAV Mỹ phát triển từ máy bay không người lái Shahed của Iran
VOV.VN - Tại cuộc họp báo ngày 5/3 về cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran, Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đã đề cập đến một loại máy bay không người lái (UAV) mà quân đội Mỹ đang sử dụng trong xung đột: LUCAS.

Iran đánh chặn UAV tại thủ đô Tehran, Israel tăng tốc chuẩn bị tái chiến
VOV.VN - Truyền thông Iran cho biết hệ thống phòng không nước này đêm 30/4 đã khai hỏa đánh chặn các máy bay không người lái trên bầu trời thủ đô Tehran.

