UAV cáp quang của Hezbollah - mối đe dọa mới đối với Israel

Quân đội Israel - một trong những lực lượng quân sự tiên tiến nhất thế giới đã xác nhận hai binh sĩ và một nhà thầu dân sự thiệt mạng trong vòng chưa đầy một tuần, do các vụ tấn công bằng máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang của Hezbollah.

Theo một chuyên gia tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel (INSS), các thiết bị chế tạo máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang nhỏ gọn, rẻ và dễ dàng tìm mua; đồng thời cho biết, quân đội Israel chưa có biện pháp đối phó hiệu quả với máy bay không người lái điều khiển qua cáp quang.

Một binh sĩ Hezbollah chuẩn bị thiết bị bay không người lái FPV (góc nhìn thứ nhất) gắn đầu đạn PG-7 tại một địa điểm không được tiết lộ, theo hình ảnh do các kênh truyền thông của lực lượng này công bố. Ảnh: Mạng xã hội

Do được điều khiển qua cáp quang, nên máy bay không người lái không bị phát hiện hoặc gây nhiễu bởi các phương tiện tác chiến điện tử. Trong khi việc bắn hạ máy bay không người lái giá rẻ bằng hệ thống phòng không hiện đại và máy bay chiến đấu là không bền vững và tốn kém.

Quân đội Israel cho biết, đang tiến hành phân tích chuyên sâu về cách thức hoạt động của mối đe dọa này và cách Hezbollah sử dụng chúng, khẳng định các binh sĩ liên tục nỗ lực cải tiến và điều chỉnh hệ thống để đối phó với mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Trong thời gian gần đây, Hezbollah đã dựa nhiều hơn vào các máy bay không người lái này, với các loại cáp quang mỏng có thể kéo dài hàng chục km. Các chuyên gia cho biết, chi phí lắp ráp máy bay không người lái sử dụng cáp quang có thể dao động từ vài trăm đến khoảng 4.000 USD.

Giám đốc quan hệ truyền thông của Hezbollah, ông Youssef Al-Zein ngày 1/5 đã xác nhận việc sử dụng máy bay không người lái được điều khiển qua cáp quang chống lại lực lượng Israel và cho biết chúng được sản xuất tại Lebanon.